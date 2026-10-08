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廢車占道、住宅囤積釀惹民怨 高采翎、蘇智弦倡建立跨局處追蹤機制

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
廢棄車輛占用路面，住宅堆積雜物、廢棄物，常引發民怨。台灣民眾黨彰化縣議員參選人高采翎（右2）、蘇智弦（左2）主張制定廢棄車輛案件追蹤及住宅囤積處理制度，改善居住環境與公共安全。圖／民眾黨彰化縣黨部提供
廢棄車輛占用路面，住宅堆積雜物、廢棄物，常引發民怨。台灣民眾黨彰化縣議員參選人高采翎（右2）、蘇智弦（左2）主張制定廢棄車輛案件追蹤及住宅囤積處理制度，改善居住環境與公共安全。圖／民眾黨彰化縣黨部提供

廢棄車輛占用路面，住宅堆積雜物、廢棄物，常引發民怨。台灣民眾黨彰化縣議員參選人高采翎、蘇智弦主張制 定廢棄車輛案件追蹤及住宅囤積處理制度，透過跨機關合作、單一窗口及後續追蹤，改善居住環境與公共安全。

高采翎表示，彰化縣現有「彰化縣政府廢棄車輛查報移置處理要點」，對疑似廢棄車輛的查報、認定及移置已有規範，但民眾實際檢舉後，往往不清楚案件進度及處理時程，尤其道路與私有土地交界，更容易產生權責認定問題。

她主張建立「一案一編號」案件追蹤制度，讓民眾可查詢受理、現勘、通知、複查到移置等進度，並訂定各階段合理處理時限，定期公布查報件數及平均處理天數。針對學區、巷弄及農路等廢車較集中的區域，也可建立「廢車熱點清單」，由環保、警察及公所定期巡查；涉及道路與私有土地爭議時，則透過跨機關聯合會勘釐清權責。

「民眾不是不能等，而是不知道要等多久。」高采翎指出，對已查明車主身分的案件，應依法追究相關責任及移置費用，同時加強合法報廢管道宣導，降低廢車遭任意棄置情況。

蘇智弦則關注住宅囤積問題，以和美鎮竹營里相關個案為例指出，住宅長期堆放大量雜物及廢棄物，可能造成異味、病媒孳生、逃生動線受阻，進一步衍生消防及居住安全風險。

蘇智弦表示，住宅囤積不只是環境清潔問題，部分個案可能涉及高齡獨居、家庭支持不足等因素，若只靠清運或裁罰，容易陷入「清完又堆」的循環。他指出，桃園市今年3月10日施行「桃園市住宅囤積行為處理自治條例」，彰化也可參考研議制定相關自治條例。

他主張建立「先關懷、後清理」的分階段處理模式，由單一窗口統籌，視個案導入環保、社政、消防、警察及民政等資源；清理完成後，也應結合社區心理衛生、長照、關懷據點及志工持續追蹤，高風險及高齡獨居個案尤其需要後續關懷，動物囤積等衍生問題也應納入規範。

民眾黨彰化縣議員參選人蘇智弦主張建立住宅囤積處理制度，透過跨機關合作、單一窗口及後續追蹤，改善居住環境與公共安全。圖／民眾黨彰化縣黨部提供
民眾黨彰化縣議員參選人蘇智弦主張建立住宅囤積處理制度，透過跨機關合作、單一窗口及後續追蹤，改善居住環境與公共安全。圖／民眾黨彰化縣黨部提供

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