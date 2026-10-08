挺庶民經濟！台中購物節10月14日暖身抽獎 1.5萬微型店家祭2萬項優惠

2026台中購物節將於10月24日登場，台中市經發局今廣邀微型店家為台中購物節暖場，並宣布10月14日起搶先開放暖身登錄抽好禮。今年串聯1.5萬家商圈、市場、夜市、小吃等微型店家，推出近2萬項優惠，力拚庶民經濟。

經發局表示，去年微型店家收據消費登錄金額突破16億元，以此推估今年平均每家可帶動約10萬元消費登錄，盼透過購物節串聯在地小店，將活動人潮轉化為實質買氣，成為庶民經濟的重要「城市行銷平台」。

今天出席的夜市、市場及商圈業者代表也分享，購物節帶動消費，期盼購物節持續舉辦、振興經濟。

經發局長張峯源表示，微型店家涵蓋免開立統一發票的基層攤商、市場及夜市攤販、特色小吃、文創商店及青年創業店家，提供多元就業機會，更是支撐城市經濟的重要力量。台中購物節舉辦七年來，累計消費登錄金額近2000億元，透過商圈、市場及夜市共同參與，將庶民經濟與區域平衡效益帶入各地。

逢甲大學客座教授佘日新指出，購物節有助提升「城市需求周轉率」，透過消費活動帶動基層經濟，促進不同區域商機發展。

經發局指出，2022年起，購物節新增收據消費登錄機制，登錄金額由約5億元成長至去年突破16億元，規模增加逾兩倍。

經發局表示，今年1.5萬家微型店家合計推出近2萬項優惠，涵蓋買一送一、銅板價加購、滿千折百及滿額贈禮等多元方案；例如尋品咖啡、小仁泉極品豆漿及宇程旅行箱推出指定商品買一送一；COCO澡堂寵物柑仔店推出飼料滿額五折優惠。

陳允寶泉一口太陽餅買五送一，太田和牛料理於購物節期間出示台中通APP享指定品項八折優惠；大肚市場榛心幸福手工麻糬買十送一、逢甲夜市小8三色地瓜球消費滿百元送薯條，建國市場新隆發醬園推出滿額贈禮。