台中購物節1.5萬「微型店家」祭優惠拚經濟 每家約帶動10萬元消費登錄

備受矚目的「2026台中購物節」月底即將登場，台中市政府8日率先舉辦微型店家宣傳發布會，在盧秀燕市長「力拚庶民經濟」號召下，今年共有1萬5,000家商圈、市場、夜市、小吃及非連鎖特色「微型店家」熱情響應，推出近2萬項優惠。

台中市經發局指出，以去年收據專屬消費登錄金額突破16億元推估，平均每家微型店家可帶動約10萬元消費登錄，相當於財政部小規模營業人營業稅起徵點的規模。

台中購物節持續深入基層、串聯在地小店，協助店家拓展客源、提升能見度，成為扶植庶民經濟的重要「城市行銷平台」，現場業者代表均齊聲呼籲，明年度持續辦理、振興經濟。

經發局長張峯源說，微型店家包含許多免開立統一發票的基層攤商、市場及夜市攤販、特色小吃、文創商店，以及投入創業的青年店家，吸納眾多就業人口，是城市經濟重要命脈，更是盧秀燕市長振興庶民經濟的主要目標。

購物節七年累積消費登錄近2,000億元，不僅消費規模成長，「庶民經濟」及「區域平衡」效益，也深入城市各個角落，如逢甲大學佘日新客座教授也指出，購物節具備提高「城市需求周轉率」，像精準調控電網需求峰谷般，帶動基層經濟、平衡城鄉差異。

經發局說明，111年購物節新增收據消費登錄機制後，金額從5億元翻三倍，去年已突破16億元，另海線地區消費登錄金額，去年也大幅成長20%，顯見購物節商機已遍及全城，把人流轉化為買氣、把城市品牌轉化為店家營業額。

8日出席的夜市、市場及商圈代表，遍及山、海、屯、城各區，均肯定購物節對提升微型店家商機的效果，部分店家活動期間業績成長達三成。業者也期盼購物節能夠成為「台中城市品牌」、長期舉辦，持續創造人流金流。

經發局補充，今年購物節持續推出外籍人士專屬抽「美金一萬美元」，去年首位中獎者印尼籍新住民林小姐Nora，8日驚喜現身力挺購物節，現場回憶在百貨公司購買甜甜圈，不到千元發票即抽中，在聯繫期間一度不敢相信，後由丈夫協助確認APP小鈴鐺才相信是真的，聽到今年活動即將開始，迫不及待要推薦給所有外籍人士，一定要下載APP、綁載具，大力消費。

經發局表示，今年微型店家共推出近2萬項優惠，包括買一送一、銅板價加購、滿千折百、滿額贈好禮等多元方案，讓民眾有感、店家有利。

目前已知，尋品咖啡、小仁泉極品豆漿、宇程旅行箱推出限定商品買一送一；COCO澡堂寵物柑仔店推出飼料滿額打對折，陳允寶泉一口太陽餅買五送一，太田和牛料理購物節期間出示台中通APP享限定品項8折。

大肚市場榛心幸福手工麻糬買十送一，逢甲夜市小8三色地瓜球滿百送薯條，建國市場新隆發醬園則推出買千送「梅好遇見李」、滿兩千送醬瓜寶寶玩偶，各式優惠從日常消費到特色伴手禮應有盡有。

2026台中購物節將於10月14日開始暖身登錄抽好禮，10月24日起正式起跑。8日出席的店家涵蓋食衣住行育樂，包含陳允寶泉、宏元皮鞋店、猿式清潔洗鞋工作室、左心房友禮、七個小日子、梨子、貓狗大棧寵物百貨、熊介巧、延的甜點坊、喜洗臉、莉凱家具。

以及棠棠媽咪孕婦裝、春不荖足湯養生館、犁茶品記、新隆發醬園、榛心幸福手工麻糬、小8三色地瓜球、老婆大人黑冰砂糖葫蘆、大腳咖啡、廣記肉鬆等都到場響應。

另外，與會代表包含經發局長張峯源、勞工局長林淑媛、市議員劉士州、台中市商業發展促進會副理事長余瑞麟、監事召集人莊燈泰、顧問團長陳明琛、建國市場自治會長蔡官典、逢甲觀光夜市主委凌森耀、大甲蔣公路觀光夜市總幹事何永能。

台中市商圈聯誼會總召王允伶、自由路商圈主委翁羿琦、后里泰安商圈理事長劉雪美、天津路服飾商圈副主委蔡水財、繼光商圈主委陳慧聰、逢甲商圈主委王朝藝、太平樹孝商圈主委劉家寧、大里中興商圈主委林靖馨、東勢商圈主委葉艾維、谷關商圈副主委歐文恭、一中商圈代表張翊庭、東海藝術街商圈馬瑞成。

台中市糕餅公會理事長紀旭東、台中市好禮協會副理事長廖梨妃、台中市飛雁創業協會理事長蔡金對、榮譽理事長田文進、台中市冰果飲品公會理事林奕瑋皆出席；另立法院副院長江啟臣、立法委員廖偉翔、市議員林霈涵、邱愛珊、黃馨慧亦派代表共襄盛舉。

微型店家熱情響應台中購物節，推出台中購物節專屬優惠。記者宋健生／攝影