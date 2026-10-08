台中人口第一大里添新據點！ 廍子里市民活動中心開工了

台中市人口第一大里北屯區廍子里原有活動中心狹小老舊，經地方爭取8年，市府投入3400萬元在台中國際網球中心北側公有土地興建2層樓市民活動中心，今天開工。市長盧秀燕說，明年10月完工後，將串聯周邊運動設施，打造兼具集會、休閒及運動功能的多元公共空間。

今天的開工典禮，包括盧秀燕、立委黃健豪、市議員沈佑蓮、賴順仁、陳成添、民政局長吳世瑋、運動局專委林宜萱、北屯區長陳宗祈、北屯戶所主任陳玉菁、北屯區廍子里長董銘成及在地各里長皆出席；立法院副院長江啟臣、市議員謝家宜、曾朝榮也派員到場致意。

盧秀燕說，她與北屯有深厚淵源，隨著人口快速增加，市府持續完善地方生活機能，包括廍子國小、廍子國中、南興國小、南興國中及松強國小等5所學校，以及設有全台最大冰宮的北屯國民暨兒童運動中心、溪東圖書館及東光路打通工程。

廍子里長董銘成指出，廍子里從8年前人口約8000人，現在已經有3萬多人，原來在興安宮活動中心老舊、狹小，多年來爭取新的活動中心，地點從太原路停車場、中台科大附近空地，到廍子公園土地，一波三折，終於能定案。

民政局長吳世瑋表示，活動中心基地面積約900平方公尺，完工後將提供里民集會、社區交流、課程及休閒活動等多元使用，設置無障礙電梯及性別友善廁所，建築透過大面落地開窗引入自然採光與通風，外觀採簡潔輕盈風格，與周邊綠地及運動設施相互融合。