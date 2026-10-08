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不只彰化人狂砸20.6億！台中購物節「人流變錢流」 這4國年輕人也爆買

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
逢甲大學大數據中心團隊分析發現，2025年台中購物節跨縣市消費以彰化人登錄交易金額達20.6億元最多。圖／台中市政府提供
逢甲大學大數據中心團隊分析發現，2025年台中購物節跨縣市消費以彰化人登錄交易金額達20.6億元最多。圖／台中市政府提供

逢甲大學商學院大數據中心與台中市經濟發展局合作，分析2025年台中購物節消費登錄資料，分析結果納入市府以「跨界合作生態系」為題的國際獎項申請，一舉拿下美國國際商業大獎IBA公共部門與政府創新類銀獎、美國繆思國際創意大獎整合行銷活動類金獎雙重肯定。

逢甲大學大數據中心團隊分析發現，2025年台中購物節四大生活圈登錄交易金額均較前一年成長，又以海線年增21.8%最高，顯示購物節消費延伸到市區以外的生活圈。跨縣市消費以彰化人登錄交易金額達20.6億元最多；地方商圈與傳統市場，太平樹孝商圈、東勢商圈及大里中興商圈收據登錄交易金額分別為2956萬元、2545萬元，及1729萬元，建國市場達5096萬元。

數據也顯示，2025年台中購物節主題活動周，豐原萬聖節活動周日均登錄交易金額1915萬元，較其餘檔期高出30%；中區及霧峰活動周分別高出16.5%及15%，說明結合地方特色的主題活動能把人流轉為實際消費；境外人士消費以馬來西亞、中國大陸、香港及日本為主，消費項目集中在百貨及汽車零件相關類別，二、三十歲年輕族為消費主力。

經發局表示，台中購物節除了提升市民消費參與，更希望透過消費回饋機制，把消費導入台中各生活圈、商圈及市場，同時吸引外縣市及境外消費者。未來將持續運用數據掌握消費趨勢，精進活動規畫。

逢甲大學大數據中心表示，消費數據分析能把大型活動的成果轉化為具體的消費指標，協助市府從區域、客群及活動等面向掌握政策推動成效，了解哪些生活圈、商圈及活動的消費表現較高，作為後續政策規畫與資源配置的參考。大數據中心將持續以數據分析協助檢視活動成果，支持地方產業與城市行銷發展。

台中購物節勇奪美國「MUSE Creative Awards（繆思國際創意大獎）」整合行銷活動類「金獎」。圖／台中市政府提供
台中購物節勇奪美國「MUSE Creative Awards（繆思國際創意大獎）」整合行銷活動類「金獎」。圖／台中市政府提供

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