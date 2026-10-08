中央補助2.45億元 台中環太東路新橋通車、通勤省10分鐘

台中市太平區「環太東路銜接新平路三段新建橋梁工程」8日通車，串聯大里溪東西兩岸，民眾往返太平、北屯及銜接台74線快速道路，可減少繞行近1.4公里，節省約10分鐘通勤時間。中央補助2.45億元興建新橋，盼分散既有橋梁車流，紓解周邊交通壅塞。

內政部次長董建宏8日出席通車典禮表示，太平區過去受大里溪阻隔，交通主要仰賴南北向路網，民眾須繞行太原六號橋或坪林橋，才能銜接太原路、中山路及祥順路等主要幹道。中央透過生活圈道路交通系統建設計畫補助台中市政府闢建新橋，改善跨溪交通，並串聯太平、北屯與台74線快速道路的路網。

董建宏指出，新橋通車後，民眾向東可銜接國軍台中803總醫院及大坑地區，向西則可通往台74線快速道路、太原路及中山路等市區要道，減少繞路，也有助於分散既有道路車流，提升交通效率，帶動周邊區域發展。

內政部說明，中央與地方評估當地交通流量後，在環太東路、新平路三段與祥順路口處，新建鋼箱型跨河橋梁。橋梁全長110公尺、寬20至28公尺，設有雙向四車道，以及3公尺寬的人行兼自行車道，兼顧車輛、自行車與行人的通行需求。

內政部表示，近年持續透過生活圈計畫、提升道路品質2.0、校園周邊暨行車安全道路改善、永續提升人行安全及均衡城鄉村里道路改善等計畫，累計投入逾110億元，核定282件工程。中央將持續與地方合作，推動道路改善，提升通行安全與舒適度，並促進區域均衡發展。