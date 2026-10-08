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等10年！台中「坪林新橋」今通車 盧秀燕：串聯北屯太平打造百年大橋

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市「坪林新橋」今完工通車。記者趙容萱／攝影
台中市「坪林新橋」今完工通車。記者趙容萱／攝影

台中市建設局斥資3.5億元，打造跨越大里溪的「坪林新橋」今完工通車。市長盧秀燕主持祈福典禮時說，坪林新橋串聯北屯區祥順路與太平區環太東路，打通交通瓶頸，車程大幅縮短10分鐘，實現地方十多年來的期盼，市府秉持「路若通，吃穿就成功」的精神克服施工困難，打造安全便捷的百年大橋。

今天的通車祈福典禮，盧秀燕、立法院副院長江啟臣夫人劉姿伶、立委黃健豪、羅廷瑋、市議員陳成添、賴義鍠、張玉嬿、沈佑蓮、蔡耀頡、賴順仁、建設局長陳大田、民政局長吳世瑋、交通局長葉昭甫、內政部次長董建宏、內政部國土署副署長蔡亦強、太平區長陳柏宏、北屯區長陳宗祈及太平、北屯區里長均到場；立委何欣純、楊瓊瓔及市議員黃佳恬、曾朝榮、謝家宜派代表共襄盛舉。

盧秀燕說，市府秉持「開不了工的要開工、完不了工的要完工」的精神，2020年起推動跨溪橋梁建設。此案總經費達3.5億元，在地方立委、議員共同爭取及中央支持下，獲得約七成、近2.5億元中央補助，創下任內中央補助比例最高紀錄，大幅減輕地方財政負擔。

盧秀燕指出，新橋以安全耐用為設計核心，使用年限可達百年以上，橋梁寬約20至28公尺，兩側各設置4公尺寬的人行道與自行車道，落實「人車分道」確保通行安全；並導入夜間燈光打卡及景觀設計，兼具交通、休閒與賞景功能，成為民眾散步賞景與拍照打卡的新地標。

建設局長陳大田表示，「坪林新橋」全長約110公尺，總經費約3.5億元，其中成功爭取中央補助2.45億元、地方自籌1.05億元。工程團隊施工期間克服跨溪施工等各項挑戰，順利完成橋梁及相關道路工程，感謝中央、地方議員與里長支持，以及在地居民施工期間的理解與配合，共同促成工程順利完工。

台中市「坪林新橋」今完工通車。記者趙容萱／攝影
台中市「坪林新橋」今完工通車。記者趙容萱／攝影

台中市「坪林新橋」今完工通車。記者趙容萱／攝影
台中市「坪林新橋」今完工通車。記者趙容萱／攝影

盧秀燕 坪林 台中

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