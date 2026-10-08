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二林車流大增…星巴克也來了 彰縣府投3500萬改善重點幹道年底完工

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府合計挹注3567萬元，升級斗苑路四段與二溪路二段的路面品質，彰化縣長王惠美等人今天到現場視察。記者林敬家／攝影
彰化縣府合計挹注3567萬元，升級斗苑路四段與二溪路二段的路面品質，彰化縣長王惠美等人今天到現場視察。記者林敬家／攝影

隨著中科二林園區大廠陸續進駐、台76線延伸工程推進與二林樂活運動館動工，加上連鎖品牌星巴克近日掛上招牌，二林鎮展現強勁發展動能。為因應蓬勃發展帶來的通勤與產業車流，彰化縣府合計挹注 3567 萬元，升級斗苑路四段與二溪路二段的路面品質及人行安全設施，打造更安全的交通環境。

彰化縣長王惠美今日視察重要幹道「斗苑路四段」，她指出，「二林鎮斗苑路四段提升道路品質改善計畫」，自二溪路一段路口至竹林路三段路口，總長度約 1.578 公里、鋪面改善面積達 3.8 萬平方公尺，總經費2,813 萬元，其中國土署補助約 2,363 萬元、縣議會支持配合款約 450 萬元。

此外，縣府自籌 754 萬元全額支應「二溪路二段」（愛鄉路口至352巷口）改善工程。兩項工程合計投入 3,567 萬元，二溪路二段預計於今年11月完工，斗苑路四段則預計於 12 月完工。

近日臉書社團「二林人大小事」有網友貼出位在斗苑路的「星巴克」招牌出現的貼文，引起近2千個讚，網友相當期待，「原本完全不相信，結果居然是真的，太開心了！」。

縣府工務處表示，斗苑路四段沿線涵蓋二林工商、二林鎮公所及衛生所等重要機構，是居民與學生日常通勤的關鍵幹道。因應既有路面老化與局部路基軟弱問題，工程針對約1,085平方公尺承載力不足路段進行深層路基結構強化，全面刨除重鋪以提高道路耐久性。

為提升路口安全，工程同步於沿線二溪路一段、南安路、太平路一段、三民路及竹林路三段等 5 處重要交會路口進行整體安全升級，增設專用左轉車道、偏心槽化線、行人專用號誌與路口補光燈，能有效落實人車分流與車流引導，大幅降低轉向車輛與直行車衝突。

彰化縣府合計挹注3567萬元，升級斗苑路四段與二溪路二段的路面品質，矮善既有路面老化問題。記者林敬家／攝影
彰化縣府合計挹注3567萬元，升級斗苑路四段與二溪路二段的路面品質，矮善既有路面老化問題。記者林敬家／攝影

星巴克 王惠美 中科

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