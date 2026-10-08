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南投奧萬大11月草地野餐音樂會　探訪部落文化

中央社／ 南投縣8日電

奧萬大國家森林遊樂區11月14日、15日舉辦草地野餐音樂會，結合部落市集、風土料理、山村遊程等，遊客除能欣賞森林景色，更可由族人帶領深入認識山林資源、部落文化與生活。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，11月14日、15日舉辦「奧萬大部落楓采，草地野餐音樂會」，包含草地音樂會、部落市集、風土料理、文化手作、山村遊程，套票與住宿方案展開預售，透過在地族人引領，深入認識山林資源、部落文化與生活。

南投分署表示，11月14日邀奧萬大周邊3村5部落跨世代演出，透過布農族八部合音、古謠吟唱、口簧琴演奏、原住民族歌舞，展現泰雅族、賽德克族、布農族文化魅力；現場還有部落市集與鋸竹、梭織小吊飾手作、紋面與族服拍貼、織布工藝等體驗及奧萬大探索任務。

南投分署表示，11月15日推出「香糯米香氛與萬大溪畔繪本之旅」、「奧萬大頌缽療癒之旅」、「萬大生態電廠祕境之旅」、「賽德克梭織工藝之旅」、「曲冰食農採集之旅」半日遊程，從自然生態、森林療癒、編織工藝、食農採集，認識奧萬大周邊山村生活與故事。

南投分署表示，限量預約的「部落楓采餐套組」由米其林綠星主廚攜手部落夥伴共同開發，將香糯米、櫛瓜、馬告、椴木香菇、小米酒等在地食材融入料理，搭配馬告綠茶，呈現奧萬大秋日滋味。

南投 奧萬大 布農族

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