南投奧萬大11月草地野餐音樂會　探訪部落文化

台中市府會園道擁有市中心難得的大片草坪，是許多市民休憩運動的去處，不過園道沒有斑馬線，人行動線不佳，市府投入1200萬元改善，昨完工開放，聚焦於增設斑馬線、臨停上下車區等等，也導入一處戶外LED電子看板，強化資訊發布與監控功能。

2026-10-08 11:52