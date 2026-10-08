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台中坪林新橋完工通車　串聯北屯太平打通交通瓶頸

中央社／ 記者蘇木春台中8日電

台中坪林新橋」今天完工通車，內政部表示，透過中央與地方合作，新橋成功串聯北屯區與太平區，有效打通大里溪兩岸交通瓶頸，兼顧人行安全並大幅節省往來通勤時間。

通車典禮今天在橋上舉辦，內政部政務次長董建宏、台中市長盧秀燕、中國國民黨籍立委黃健豪與羅廷瑋等人出席。

董建宏致詞時表示，這座橋梁打通地方原有的交通瓶頸，不僅解決隔河交通阻隔的難題、大幅節省居民通勤時間，兩側更特別規劃人行步道空間，落實總統賴清德所強調「以人為本」的用路理念，讓道路兼顧車輛行駛與行人安全。

董建宏說，過去地方與各界為爭取這座橋梁付出諸多心力。感謝盧秀燕率領的市府團隊與中央密切合作，才能讓工程兼具施工品質與效率，在最短時間內完工，具體提升在地鄉親的生活與通行環境。

盧秀燕說，台中人口不斷增加，橋梁所在的河道兩岸常要繞道而行，地方不斷爭取橋梁，新設的「坪林新橋」總經費新台幣3.5億元，感謝很多立委協助爭取，使中央補助70%經費，今天完工通車嘉惠地方，也增加台中的景觀。

台中市政府說明，坪林新橋通車後，將北屯區祥順路與太平區環太東路成功串起，打通大里溪兩岸交通瓶頸，讓城區與屯區往來更加便捷，也為沿線地區發展提供更便利的交通條件。

台中 坪林 橋梁

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