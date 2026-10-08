快訊

北一女、台大畢業！她當國中老師1個月崩潰：回家哭了很久

台積壓盤…台股盤中跌破五日線 法人：雙十連假前夕台股量縮高檔震盪

新聞幕後／松機遷移曝推動時機？這些條件都一一浮現

聽新聞
0:00 / 0:00

竹山這間二手店不只賣東西 身障學員變身「店員」學工作、學自立

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
玫好選品店成為身心障礙者社區日間作業服務據點，讓學員走出機構、融入日常社區生活。圖／南投縣政府提供
玫好選品店成為身心障礙者社區日間作業服務據點，讓學員走出機構、融入日常社區生活。圖／南投縣政府提供

南投縣竹山鎮出現一間不一樣的二手商店！由玫瑰啟能訓練中心成立的「玫好選品店」日前開幕，不只販售二手商品，也讓身心障礙學員參與商品整理、陳列、販售及環境維護，在熟悉的社區環境中學習工作、生活自理與人際互動，讓身障者進一步走向自立生活。

玫好選品店位在竹山鎮菜園路、員林客運站旁，作為身心障礙者社區日間作業設施（小作所）服務據點，透過實體商店營運，讓學員有實際工作場域，並依個別需求搭配生活自立及休閒文康活動，逐步培養自信與社區適應能力。

開幕典禮由台中區主教蘇耀文主禮祝聖，完成祝禱、灑聖水等儀式；縣議員蔡孟娥、陳玉鈴、竹山鎮長陳東睦、鎮代會主席林賜學等地方人士也到場見證。

縣府社會及勞動局主秘張晏甄表示，玫好選品店透過二手商店提供身心障礙者作業活動，從商品整理、陳列、環境維護，到接待與販售，讓學員在社區中累積工作經驗，也能提升自立生活及社區適應能力，同時減輕家庭照顧者負擔。

社勞局指出，縣府自113年起持續布建身心障礙者社區式服務資源，竹山、鹿谷地區陸續設置社會福利服務中心、身心障礙者社區資源中心、精神障礙協作所及小作所，讓身心障礙者可以在熟悉的生活圈，就近取得支持服務。

此外，南投縣第二處社會住宅「竹山好室」已於114年5月動土，規畫設置2處身心障礙者社區居住服務據點，預計117年3月完工啟用，未來將由專業人員提供支持，協助身心障礙者學習自立生活並融入社區。

目前南投縣共有11處身心障礙者社區日間作業設施服務據點，分布於南投市、草屯、埔里、集集及竹山等地，共可服務149人。縣府表示，面對高齡化及家庭照顧需求增加，將持續透過中央經費及縣府自籌預算擴充服務，與民間團體、社區及家庭合作，讓身心障礙者能在社區找到適合的位置、發揮能力，也讓照顧家庭獲得更多支持。

身心障礙學員在「玫好選品店」參與商品整理與陳列，從實際工作中培養自立能力。圖／南投縣政府提供
身心障礙學員在「玫好選品店」參與商品整理與陳列，從實際工作中培養自立能力。圖／南投縣政府提供

身心障礙學員在「玫好選品店」參與商品整理與陳列，從實際工作中培養自立能力。圖／南投縣政府提供
身心障礙學員在「玫好選品店」參與商品整理與陳列，從實際工作中培養自立能力。圖／南投縣政府提供

「玫好選品店」在竹山開幕，透過二手商品整理、陳列及販售，讓身心障礙學員在社區中學習工作技能。圖／南投縣政府提供
「玫好選品店」在竹山開幕，透過二手商品整理、陳列及販售，讓身心障礙學員在社區中學習工作技能。圖／南投縣政府提供

店員 身障 工作

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新竹馬偕深耕失智共照與長照服務 長者從抗拒出門變重拾生活

「不只是照顧，而是讓他有選擇」花蓮黎明50年 陪身障者走出自己的路

第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」基督教門諾會花蓮黎明機構、明華園戲劇總團獲獎 半世紀陪伴守護 百年文化傳承創新 為台灣匯聚更多正向力量

大村2.5 億「全齡大樓」動工 消防、衛生所、托嬰一站全包

相關新聞

台中府會園道升級 增設斑馬線與臨停區、導入戶外LED電子看板

台中市府會園道擁有市中心難得的大片草坪，是許多市民休憩運動的去處，不過園道沒有斑馬線，人行動線不佳，市府投入1200萬元改善，昨完工開放，聚焦於增設斑馬線、臨停上下車區等等，也導入一處戶外LED電子看板，強化資訊發布與監控功能。

南投奧萬大11月草地野餐音樂會　探訪部落文化

奧萬大國家森林遊樂區11月14日、15日舉辦草地野餐音樂會，結合部落市集、風土料理、山村遊程等，遊客除能欣賞森林景色，更...

台中坪林新橋完工通車　串聯北屯太平打通交通瓶頸

台中「坪林新橋」今天完工通車，內政部表示，透過中央與地方合作，新橋成功串聯北屯區與太平區，有效打通大里溪兩岸交通瓶頸，兼...

中捷藍線高架路段 全面開工

台中捷運藍線再推進，第二段工程標案BC12標前天完成簽約，連同上月開工的BC11標，從海線到國道三號全長逾十公里的高架路段全面進入土建階段。BC12標總經費二百二十六點三億元，全長七點八公里、設五座高架車站，是藍線路段最長的主線工程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。