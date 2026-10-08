竹山這間二手店不只賣東西 身障學員變身「店員」學工作、學自立

南投縣竹山鎮出現一間不一樣的二手商店！由玫瑰啟能訓練中心成立的「玫好選品店」日前開幕，不只販售二手商品，也讓身心障礙學員參與商品整理、陳列、販售及環境維護，在熟悉的社區環境中學習工作、生活自理與人際互動，讓身障者進一步走向自立生活。

玫好選品店位在竹山鎮菜園路、員林客運站旁，作為身心障礙者社區日間作業設施（小作所）服務據點，透過實體商店營運，讓學員有實際工作場域，並依個別需求搭配生活自立及休閒文康活動，逐步培養自信與社區適應能力。

開幕典禮由台中區主教蘇耀文主禮祝聖，完成祝禱、灑聖水等儀式；縣議員蔡孟娥、陳玉鈴、竹山鎮長陳東睦、鎮代會主席林賜學等地方人士也到場見證。

縣府社會及勞動局主秘張晏甄表示，玫好選品店透過二手商店提供身心障礙者作業活動，從商品整理、陳列、環境維護，到接待與販售，讓學員在社區中累積工作經驗，也能提升自立生活及社區適應能力，同時減輕家庭照顧者負擔。

社勞局指出，縣府自113年起持續布建身心障礙者社區式服務資源，竹山、鹿谷地區陸續設置社會福利服務中心、身心障礙者社區資源中心、精神障礙協作所及小作所，讓身心障礙者可以在熟悉的生活圈，就近取得支持服務。

此外，南投縣第二處社會住宅「竹山好室」已於114年5月動土，規畫設置2處身心障礙者社區居住服務據點，預計117年3月完工啟用，未來將由專業人員提供支持，協助身心障礙者學習自立生活並融入社區。

目前南投縣共有11處身心障礙者社區日間作業設施服務據點，分布於南投市、草屯、埔里、集集及竹山等地，共可服務149人。縣府表示，面對高齡化及家庭照顧需求增加，將持續透過中央經費及縣府自籌預算擴充服務，與民間團體、社區及家庭合作，讓身心障礙者能在社區找到適合的位置、發揮能力，也讓照顧家庭獲得更多支持。

身心障礙學員在「玫好選品店」參與商品整理與陳列，從實際工作中培養自立能力。圖／南投縣政府提供

身心障礙學員在「玫好選品店」參與商品整理與陳列，從實際工作中培養自立能力。圖／南投縣政府提供