台中府會園道升級 增設斑馬線與臨停區、導入戶外LED電子看板

台中市府會園道擁有市中心難得的大片草坪，是許多市民休憩運動的去處，不過園道沒有斑馬線，人行動線不佳，市府投入1200萬元改善，昨完工開放，聚焦於增設斑馬線、臨停上下車區等等，也導入一處戶外LED電子看板，強化資訊發布與監控功能。

建設局長陳大田表示，府會園道位於新市政大樓和市議會中間，旁邊還有新光三越、大遠百等百貨公司，是市民散步、運動和參加活動的重要公共空間，建設局這次以人本、安全、舒適為核心，全面檢設園道的空間配置，將影響通行的電箱遷移，改善步行與休憩空間。

陳大田指出，本次工程增設2處斑馬線，寬6公尺，提供充足穿越空間，也讓行人動線更清楚，並畫設臨停接送區，讓須要到市政府洽公的民眾有明確的上下車地點，此外也將行人通行、車輛停靠和道路排水的空間重新配置，減少人車動線重疊的問題。

陳大田表示，本次工程特別在市府廣場設置1座戶外直立式LED電子看板，可以發布即時市政資訊、活動訊息和重要公告，並強化原有的監控設備，讓府會園道兼具資訊服務與公共安全管理的功能；市府會持續盤點各區人本交通和公共空間需求，推動道路、景觀與公共設施改善。