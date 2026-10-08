國慶連假車潮來襲 中市警出動空拍機盯路況 轉乘公車享免費

國慶日連續假期明（9日）日起至11日共3天，預估台中市將湧現大量返鄉及旅遊車潮。台中市警察局已針對國道交流道、台74線、車站及熱門景點周邊規畫加強疏導，運用空拍機監控即時路況；警方呼籲民眾多搭乘大眾運輸，搭乘國道客運、台鐵及高鐵後10小時內轉乘市區公車，可享基本里程免費優惠。

警方表示，依歷次連假特性，今（8日）日假期前一日、9日首日及11日收假日，將以返鄉、旅遊及收假返回工作崗位旅次為主，疏導重點為國道各交流道、國道1號銜接台74線的大雅系統交流道、台74線各匝道及車站周邊道路，屆時將在重點路口派遣員警、義交加強指揮疏導。連假期間也將加強百貨商圈、熱門景點周邊道路巡邏及路況觀測，一旦發現壅塞，立即通報疏處。

大眾運輸方面，高鐵與台鐵均加開班次，交通部公路局也推出85條指定國道客運路線享原票價85折優惠。

自行開車的民眾，警方建議中、短途旅次善用市區平面道路及台74線快速道路，長途旅次再使用高速公路，分流用路避免塞車；遇壅塞路段，請耐心配合現場疏導人員指揮。

台中市警局交通大隊提醒，出門前可利用「台中交通網」APP或撥打1968掌握即時路況，彈性調整行程及交通方式，快樂出門、平安回家。

國慶連假將至，台中市警局展開相關交通疏處作為。圖／台中市警局交通大隊提供