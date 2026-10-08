中捷藍線高架路段 全面開工

台中捷運藍線再推進，第二段工程標案BC12標前天完成簽約，連同上月開工的BC11標，從海線到國道三號全長逾十公里的高架路段全面進入土建階段。BC12標總經費二百二十六點三億元，全長七點八公里、設五座高架車站，是藍線路段最長的主線工程。

捷運工程局前天與得標廠商遠揚營造工程公司簽約。捷工局長蘇瑞文說，此案在今年八月十日決標，決標金額二百二十六億三千四百六十萬元，工程內容包含高架橋梁、五座高架車站土建與機電及其他附屬設施；簽約後將依契約提送施工計畫，並辦理交通維持、管線協調等各項行政程序。

蘇瑞文指出，BC12標沿台灣大道由西向東，自B03童綜合醫院出發，跨越中華路橋後，依序於台灣大道七段沙鹿陸橋設B04站、沙鹿高工與竹林國小設B05站、靜宜大學設B06站、弘光科大設B07站，以及台灣大道六段與正英路口設B08站，再穿越國道三號銜接地下段。

他強調，BC12標串聯海線生活與產業據點，沿線停靠多所學校，其中B04站更是未來鐵路高架化後的轉乘站點，市府將持續督導工程品質、施工安全與履約進度，確保藍線順利推動。

中捷藍線全長二十四點七八公里，西起台中港，沿台灣大道向東跨越大肚山，經市政府、台中車站等地，共設二十站。前八站為高架車站，工程已全數發包；後十二站為地下段，工程難度較高，且經費尚缺近千億元，市府正研擬修正計畫，向中央爭取補助。