高雄山茶飄香南投茶博會 六龜原生山茶吸睛

南投世界茶業博覽會熱鬧登場，高雄市農業局帶著在地特色「高雄山茶」前進南投，展現高雄山區茶產業的獨特魅力，讓來自全台各地的茶友認識高雄山茶，也品嘗來自六龜、桃源、那瑪夏等山區的茶香。

農業局表示，這次參加茶博會高雄以「山茶」為主題，除了展示在地茶葉，也透過現場沖泡、品茗體驗等方式，讓民眾不用到高雄山區，就能直接感受高雄山茶的特色。現場不少茶友聞香、品茶，對高雄山茶的風味感到新鮮，也有人喝過後詢問產地及栽種環境。高雄山區擁有豐富的茶產業資源，六龜、桃源、那瑪夏等地因海拔、氣候及山林環境各具特色，也孕育出不同風味的高山茶。透過參加南投茶博會，希望讓更多消費者認識高雄山茶，拓展市場知名度，也讓高雄山區茶農有更多交流與行銷的機會。

南投世界茶業博覽會吸引全台茶產區及茶農共同參與，高雄山茶此次加入展出，除了推廣茶葉，也把高雄山區的土地、人情與茶文化帶到南投，讓茶友從一杯茶認識高雄山林。

南投世界茶業博覽會熱鬧登場，高雄市農業局也帶著在地特色「高雄山茶」前進南投，展現高雄山區茶產業的獨特魅力。圖／高雄市農業局提供