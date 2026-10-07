麗明營造砸300萬挹注台中舊城文化！ 鈴蘭通散步納涼會10月23日封街登場

「2026 第八屆鈴蘭通散步納涼會」10月23日至25日在台中中山區中山路封街舉行，今年規模再擴大。麗明營造董事長吳春山今年別贊助300萬元，支持台中舊城文化保存與發展，並拉來同窗好友、實固公司董事長施龍井共襄盛舉，為台中舊城區的文化盛事挹注強大企業能量。

吳春山今與主辦鈴蘭通散步納涼會的社團法人台灣中城再生文化協會理事長䌓運隆在中央書局簽約，宣告麗明營造贊助第八屆活動。包括協會創會理事長暨秘書長蘇睿弼、施龍井、中央書局所屬上善人文基金會董事長林承俊、台中市新文化協會理事長廖博崎等貴賓皆到場支持。

䌓運隆說，今年活動主題為「百變鈴蘭・一日穿搭」，號召民眾上街頭，展現自我風格，活動從10月23日前夜祭揭開序幕，今年封街再擴大，從中山路與建國路口延伸至中山路與中華路一段，集結18大市集、上百家店家與攤商共同參與。除了台中驛大舞台演出、全員變裝大遊行，並推出2026鈴蘭通護照，蔡內科及林烈堂公館專場走讀等活動。

吳春山表示，他在台中生活時間超過家鄉彰化，麗明營造在台中創立，剛歡度32周年，他與中央書局、林家早有淵源，也因蘇睿弼的「中城再造」理念與這片街區結緣。聽到這場活動大家穿著不同服裝穿梭街上，很嚮往這樣的景象，實地踏查時發現多處迎賓門需要鋼構支撐，便邀請擅長特殊鋼結構的同窗好友施龍井共襄盛舉。

蘇睿弼說，今年協會特別打造兩座八角牌樓，分別位在中山路與繼光街口，以及中山路與平等街口，象徵迎賓入城，也為麗明特製一隻大型、圓滾紅潤的豬造型吉祥物，將飄在鈴蘭通的天空，並轉化成「春大福」撲滿，結合協會募集「鈴蘭通之友」計畫，希望大家把春大福帶回家存下零錢，明年帶回鈴蘭通支援，完成文化永續的循環行動。