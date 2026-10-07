快訊

2026年諾貝爾化學獎揭曉 法國與日本學者得獎

普悠瑪過站未停…司機「倒退嚕」退回礁溪站 台鐵道歉了

聽聞媒體人稱「新北掛了」 李四川：較在意市民的心聲與意見

大雅廚具董事長張光男母親張陳碧珠100歲 盧秀燕親贈重陽禮金

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大雅廚具公司董事長張光男的母親張陳碧珠，今年歡度100歲，重陽節將屆，台中市 長盧秀燕今天下午探視，並致贈重陽禮金。記者游振昇／攝影
大雅廚具公司董事長張光男的母親張陳碧珠，今年歡度100歲，重陽節將屆，台中市 長盧秀燕今天下午探視，並致贈重陽禮金。記者游振昇／攝影

大雅廚具公司董事長張光男的母親張陳碧珠今年100歲，重陽節將屆，台中市長盧秀燕今天下午探視，致贈重陽禮金，祝福阿嬤「松柏長青、身體健康」，透露嬤長壽的秘訣是樂觀愛逛菜市場、吃生魚片及長期堅持運動；張家回贈家族為慶祝張陳碧珠阿嬤百歲特別製作的「豐衣足食」陶碗一對給盧秀燕。

盧秀燕表示，台中市65歲以上的資深公民有51萬多人，資深中的資深百歲以上的長輩，市府各單位都會特別探望，她今天特來探望101歲的張陳碧珠阿嬤。

盧秀燕表示，台中市今年100歲以上的資深公民有526位，今年剛滿100歲升格百歲人瑞的有196位，這些資深的長輩都是好福氣，也是我們的楷模。她說張陳碧珠阿嬤很好命，最好命之處就是子孫賢孝，阿嬤非常長壽而且很樂觀，喜歡逛菜市場，每天都要逛，喜歡吃生魚片，從40歲後每天早上5點就起床做運動，風雨無阻，非常堅持。

張光男及楊素真夫妻每年補助台中市許多學校推動AI機器人、照顧弱勢，楊素真擔任大雅區調解委員會主席，夫妻倆貢獻社會的精神也回饋給阿嬤，為家庭增加福報，所以阿嬤長壽，家庭興旺。

孫女張怡嘉表示，阿嬤從年輕就很喜歡吃魚，尤其是鮭魚，可能是其長壽的主因；張光男表示，母親的娘家具有長壽基因，所以母親也很長壽。楊素真表示，婆婆本來身體非常康健，14年前，為慶祝大雅廚具大樓落成，和孫女一起去買衣服，不料遭遇車禍，從此不良於行，才需由移工照料，至今耳聰目明。

大雅廚具公司董事長張光男的母親張陳碧珠，今年歡度100歲，重陽節將屆，台中市 長盧秀燕今天下午探視，並致贈重陽禮金，張家回贈家族為慶祝張陳碧珠阿嬤百歲特別製作的「豐衣足食」陶碗一對。記者游振昇／攝影
大雅廚具公司董事長張光男的母親張陳碧珠，今年歡度100歲，重陽節將屆，台中市 長盧秀燕今天下午探視，並致贈重陽禮金，張家回贈家族為慶祝張陳碧珠阿嬤百歲特別製作的「豐衣足食」陶碗一對。記者游振昇／攝影

盧秀燕 董事長 母親

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南407位百歲人瑞 五代同堂鄭登貴天天騎單車下田曝長壽祕訣

影／台灣本島最高媽祖雕像大安港媽祖雕像落成 盧秀燕：感動又激動

好多熟面孔！當年收視冠軍戲 老娘素珠阿姨重出江湖主演《阿母的嫁妝》

新北李四川端敬老政見 蘇巧慧衝年輕票

相關新聞

台中購物節明年是否續辦？學者佘日新：學習電網控制需求峰谷

推動達7年的「台中購物節」在市長盧秀燕卸任後是否再舉辦，在市議會引發討論 。盧秀燕則表示，是否續辦可由下任市長決定。逢甲大學講座教授佘日新今天提出觀點表示，消費一次不是重點，而是這筆錢能否持續流入餐飲、零售、物流與服務業，帶動就業並形成下一輪的所得與消費，才是地方經濟發展的核心。

大村2.5 億「全齡大樓」動工 消防、衛生所、托嬰一站全包

彰化縣政府今於大村鄉立圖書館旁舉行「彰化縣大村鄉綜合行政大樓新建工程」動土典禮，此案總經費約2.58 億元。1、2 樓將進駐消防局大村分隊、大村衛生所及不老健身房，3樓為失智社區據點、公設民營托嬰中心及育兒親子館，打造全齡友善的公共服務新據點。

大雅廚具董事長張光男母親張陳碧珠100歲 盧秀燕親贈重陽禮金

大雅廚具公司董事長張光男的母親張陳碧珠今年100歲，重陽節將屆，台中市長盧秀燕今天下午探視，致贈重陽禮金，祝福阿嬤「松柏長青、身體健康」，透露嬤長壽的秘訣是樂觀愛逛菜市場、吃生魚片及長期堅持運動；張家回贈家族為慶祝張陳碧珠阿嬤百歲特別製作的「豐衣足食」陶碗一對給盧秀燕。

運轉36年功成身退 台電：中火燃煤1、2號機預計2029年初拆除完畢

台電今公布，陪伴台灣走過30載經濟成長的台電台中發電廠（中火）一號、二號燃煤機組9月30日停機，10月1日起正式除役並啟動拆除工程。台電今舉行祈福儀式，期許28個月的拆除工程順利進行，並將落實工安及環境維護要求，整體工程預計2029年初完成。

擺脫80米魔王路口！台中砸1950萬改善南屯要道 行人通行好安心

台中市南屯區重要交通節點「環中路與黎明路口」寬80米，行人過馬路有心理壓力，素有「魔王路口」稱號。建設局宣布，投入1950萬元增設庇護島、無障礙坡道、行人專用號誌及照明等已完工，讓行人通行更安全、順暢。

豐原體育場升級 邱愛珊開施工前說明會改善圍牆與田徑場整建

台中市議員邱愛珊日前會同市政顧問羅文隆，邀台中市政府運動局、豐原國中等單位，在豐原體育場召開施工前說明會，針對民眾關心的圍牆龜裂修繕、田徑場整建及施工期間通學安全說明。相關工程昨天起施工。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。