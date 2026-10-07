大雅廚具董事長張光男母親張陳碧珠100歲 盧秀燕親贈重陽禮金

大雅廚具公司董事長張光男的母親張陳碧珠今年100歲，重陽節將屆，台中市長盧秀燕今天下午探視，致贈重陽禮金，祝福阿嬤「松柏長青、身體健康」，透露嬤長壽的秘訣是樂觀愛逛菜市場、吃生魚片及長期堅持運動；張家回贈家族為慶祝張陳碧珠阿嬤百歲特別製作的「豐衣足食」陶碗一對給盧秀燕。

盧秀燕表示，台中市65歲以上的資深公民有51萬多人，資深中的資深百歲以上的長輩，市府各單位都會特別探望，她今天特來探望101歲的張陳碧珠阿嬤。

盧秀燕表示，台中市今年100歲以上的資深公民有526位，今年剛滿100歲升格百歲人瑞的有196位，這些資深的長輩都是好福氣，也是我們的楷模。她說張陳碧珠阿嬤很好命，最好命之處就是子孫賢孝，阿嬤非常長壽而且很樂觀，喜歡逛菜市場，每天都要逛，喜歡吃生魚片，從40歲後每天早上5點就起床做運動，風雨無阻，非常堅持。

張光男及楊素真夫妻每年補助台中市許多學校推動AI機器人、照顧弱勢，楊素真擔任大雅區調解委員會主席，夫妻倆貢獻社會的精神也回饋給阿嬤，為家庭增加福報，所以阿嬤長壽，家庭興旺。

孫女張怡嘉表示，阿嬤從年輕就很喜歡吃魚，尤其是鮭魚，可能是其長壽的主因；張光男表示，母親的娘家具有長壽基因，所以母親也很長壽。楊素真表示，婆婆本來身體非常康健，14年前，為慶祝大雅廚具大樓落成，和孫女一起去買衣服，不料遭遇車禍，從此不良於行，才需由移工照料，至今耳聰目明。