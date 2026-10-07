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南投縣設置71處長者運動據點 累計服務近24萬人次
南投縣111年起建置長者運動據點，全縣已設置71處，累計服務23萬9522人次，縣府衛生局表示，高齡趨勢凸顯肌少症防治及健康促進重要性，盼更多65歲以上長者培養規律運動習慣。
南投縣政府衛生局今天發布新聞稿表示，統計至民國115年9月，南投縣65歲以上老人已超過10萬人，占比達23.29%，為因應人口老化趨勢，南投縣截至115年8月已設置71處長者運動據點，不僅提供運動訓練，更結合健康促進與社會參與功能，成為長者日常生活據點。
衛生局表示，長者運動據點部分提供交通接駁，由醫療機構經營的據點則結合專業團隊，提供健康講座與運動指導，協助長者改善飲食與體能，提升整體生活品質；自111年設置據點至今累計服務2萬1767人、23萬9522人次，展現推動長者健康促進具體成效。
衛生局表示，96歲曾游姓阿嬤曾因跌倒造成身體不便，但她積極參與長者運動據點課程，將運動當作復健，恢復速度明顯加快，今年她持續參加課程，並感受最大改變是走路不需依靠拐杖、站立時間更長，參加長者運動據點不僅改善阿嬤體能，更帶來心情愉悅。
衛生局長陳南松說，長者運動據點已遍布全縣13鄉鎮市，打造長者就近運動友善環境，盼更多65歲以上長者踴躍參與，培養規律運動習慣，提升肌力與活動力，不僅提升身體機能，也增進心理健康與生活滿意度，逐步實現健康老化、在地老化目標。
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