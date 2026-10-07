中市美沙冬發放 衛生局：有專業醫院及人員

毒品議題成為選戰攻防焦點，對於民進黨台中市議員周永鴻關心美沙冬的發放，台中市衛生局長曾梓展今天表示，都由專業醫院及專業人員發放給成癮性的吸毒者以減緩戒斷症狀。

周永鴻今天在台中市議會定期會質詢指出，台中市設有美沙冬給藥服務及清潔針具自動服務機據點。他當場質問衛生局長曾梓展「如果照國民黨台北市長參選人蔣萬安攻擊民進黨台北市長參選人沈伯洋的邏輯，難道台中市政府也在放毒、發毒品？」曾梓展則嚴正澄清，美沙冬是醫療用藥。

周永鴻表示，衛生局日前對外說明，台中有18家指定藥癮機構及給藥點提供美沙冬維持治療，另有50多家醫院、藥局及衛生所提供清潔針具與回收服務。

周永鴻認為，這些都是市府持續推動的減害工作。「台中市政府自己就在做，衛生局長也清楚回答了。政治人物談反毒，應該把醫療用途與政策差異講清楚。」

周永鴻說，蔣萬安競辦發言團成員、國民黨立委徐巧芯日前針對沈伯洋的毒品政策舊文，質問「會不會最後，洋流變成了毒流？」對舊文有疑問，就具體指出爭議，不應讓現行減害服務與接受治療的人一起承受污名。

周永鴻說，拿「毒流」嚇人很容易，第一線醫療人員卻得花更多力氣，讓有需要的人願意接受協助。蔣萬安應約束自己的發言團，別讓選舉口水傷害公衛工作。

有關美沙冬的發放，曾梓展會後說明，都是在專業醫院，由專業人員即藥師來定點發放給所謂成癮性的吸毒者，以減緩戒斷症狀。發放地點都在醫療院所，不會在社區，衛生所也屬醫療院所。