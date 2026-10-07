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運轉36年功成身退 台電：中火燃煤1、2號機預計2029年初拆除完畢

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台電台中電廠燃煤1、2號機組告別供電行列，10月1日起除役並啟動拆除工程。圖／台電提供
台電台中電廠燃煤1、2號機組告別供電行列，10月1日起除役並啟動拆除工程。圖／台電提供

台電今公布，陪伴台灣走過30載經濟成長的台電台中發電廠（中火）一號、二號燃煤機組9月30日停機，10月1日起正式除役並啟動拆除工程。台電今舉行祈福儀式，期許28個月的拆除工程順利進行，並將落實工安及環境維護要求，整體工程預計2029年初完成。

台電表示，中火燃煤1、2號機發電裝置容量共110萬瓩，1990年起陸續成為台灣供電主力，運轉36年，兩部機合計發出近2800億度電，長期提供中部產業與民生穩定電力，並以空汙防制、增氣減煤、以氣換煤三階段推動減煤減排目標，兼顧供電與環保。

台電說明，如今隨著台中電廠新燃氣機組陸續上線，兩部燃煤機組功成身退，台電也同步啟動拆除作業，持續落實能源轉型及減煤承諾。

台電指出，此次拆除工程涵蓋大範圍重件設備與高空作業，包括海水泵室區、鍋爐房及汽機房區，以及高度達252公尺的煙囪區等，各區域將採同步施工，台電並將落實工安及環境維護要求，穩健推進拆除作業。整體拆除工程預計2029年初全數完成，原址基地將配合推動台中電廠二期新建燃氣計畫。

台電今舉行祈福儀式，由台電總經理郭天合（左三）率台電主管、員工與施工團隊共同祈求拆除工程順利。圖／台電提供
台電今舉行祈福儀式，由台電總經理郭天合（左三）率台電主管、員工與施工團隊共同祈求拆除工程順利。圖／台電提供

台電台中電廠新燃氣機組煙囪外觀為「小燕鷗」造型彩繪。記者黃仲裕／攝影
台電台中電廠新燃氣機組煙囪外觀為「小燕鷗」造型彩繪。記者黃仲裕／攝影

台電 中火 燃煤機組

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