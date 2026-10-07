擺脫80米魔王路口！台中砸1950萬改善南屯要道 行人通行好安心

台中市南屯區重要交通節點「環中路與黎明路口」寬80米，行人過馬路有心理壓力，素有「魔王路口」稱號。建設局宣布，投入1950萬元增設庇護島、無障礙坡道、行人專用號誌及照明等已完工，讓行人通行更安全、順暢。

建設局長陳大田表示，此次工程以「縮短行人穿越距離、增加停等空間、改善人車視線」為主要方向，完成4處庇護島、8處無障礙坡道，改善約1.3公頃路面，並配合行穿線退縮、增設左轉專用道及調整車道配置；另攜手交通局增設5處行人專用號誌及3處行人照明燈。

建設局指出，該路口早期以車流通行效率為主要規畫考量，有助車流紓解，卻也讓行人面臨穿越距離通行壓力，行人號誌設置位置較遠，行人不易掌握號誌秒數。

建設局說明，此次工程除增設庇護島，並在路口中央增設行人專用號誌，同時透過行穿線退縮，擴大駕駛人視線範圍，並增加轉彎車輛反應及緩衝空間，降低人車交織時的衝突風險。更重新檢視大型路口空間配置，讓道路在維持車流通行需求的同時，也能兼顧行人的安全與品質。

建設局說明，透過庇護島、號誌、照明、行穿線及車道配置等措施整合，讓原本以車流為主的寬廣路口，逐步轉變為兼顧通行效率與人本需求的友善環境。未來市府也將持續盤點各區重要路口及通學、通勤動線，結合道路工程、交通管理與智慧科技，逐步打造更安全、便利、宜居的人本城市。

台中市建設局投入1950萬元改善南屯區環中路與黎明路80米寬大路口，打造人本安全通行環境。圖／台中市政府提供