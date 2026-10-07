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台中購物節明年是否續辦？學者佘日新：學習電網控制需求峰谷

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
推動達7年的「台中購物節」在市長盧秀燕卸任後是否再舉辦，在市議會引發討論 。圖／台中市政府提供
推動達7年的「台中購物節」在市長盧秀燕卸任後是否再舉辦，在市議會引發討論 。圖／台中市政府提供

推動達7年的「台中購物節」在市長盧秀燕卸任後是否再舉辦，在市議會引發討論 。盧秀燕則表示，是否續辦可由下任市長決定。逢甲大學講座教授佘日新今天提出觀點表示，消費一次不是重點，而是這筆錢能否持續流入餐飲、零售、物流與服務業，帶動就業並形成下一輪的所得與消費，才是地方經濟發展的核心。

他表示，過去地方政府拚經濟習於聚焦於供給面的「招商引資」，但現代城市競爭已逐步轉向「誰有能力創造並治理需求」。台中購物節結合數位基礎設施「台中通 TCPASS」，建構出龐大的數位需求網絡，展現出強烈的區域需求吸納能力，可視為成功地把民間消費力轉化為城市的實質競爭力。

佘日新說，從數字可知，2025年台中購物節有超過26萬家店家參與，登錄發票逾4711萬張。其中百貨、餐飲、夜市及商圈等一般性消費占比高達81%，外縣市民眾來台中消費登錄額更突破64億元，帶動龐大的跨區消費效應。

另從消費登錄金額看，首屆2019年僅25億元，但2025年已躍升為374億元新高，累計帶動逾1千800億元消費動能。不僅讓在地商圈與小店家提袋率大增，業者也期盼能夠繼續辦理。代表地方政府施政已從傳統「撒錢補貼」轉型為「城市需求治理」。

佘日新認為，傳統振興措施多半陷於「政府有十億就發十億」的補貼邏輯，但台中購物節的本質是透過機制設計改變民眾的消費時間、地點與頻率，兩者已有不同。

但他也建議，未來獎勵機制可從「消費越多、抽獎越多」，逐步調配為針對跨區消費、淡時消費、微型店家或過夜旅客進行加權，並串聯「春季物調券、夏季鍋烤節、秋冬購物節」等慶典經濟，像管理電網一樣精準調控城市的需求峰谷。

推動達7年的「台中購物節」在市長盧秀燕卸任後是否再舉辦，在市議會引發討論 。圖／台中市政府提供
推動達7年的「台中購物節」在市長盧秀燕卸任後是否再舉辦，在市議會引發討論 。圖／台中市政府提供

台中 購物 盧秀燕 逢甲大學 消費 物流

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