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豐原體育場升級 邱愛珊開施工前說明會改善圍牆與田徑場整建

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員邱愛珊日前會同市政顧問羅文隆，邀集台中市政府運動局、豐原國中等單位，在豐原體育場召開施工前說明會，針對民眾關心的圍牆龜裂修繕、田徑場整建及施工期間通學安全說明。圖／邱愛珊服務處提供
台中市議員邱愛珊日前會同市政顧問羅文隆，邀集台中市政府運動局、豐原國中等單位，在豐原體育場召開施工前說明會，針對民眾關心的圍牆龜裂修繕、田徑場整建及施工期間通學安全說明。圖／邱愛珊服務處提供

台中市議員邱愛珊日前會同市政顧問羅文隆，邀台中市政府運動局、豐原國中等單位，在豐原體育場召開施工前說明會，針對民眾關心的圍牆龜裂修繕、田徑場整建及施工期間通學安全說明。相關工程昨天起施工。

豐原體育場包含牆面整修，將陸續整建田徑比賽場地、樓上看台粉刷及圍牆修繕等工程，整體相關修繕經費超過5000萬元，皆於9月底完成決標，昨天進場施工。

邱愛珊表示，豐原體育場是舉辦賽事的場館，更是許多豐原居民每天散步、跑步、運動，及學生訓練的重要公共空間，這幾年她持續關心場館設施與使用安全，她說大型賽事重要，但對在地居民更重要的是工程完成後，每一天都能有更安全、更好的運動環境。

今年初西湳里民陳俊憲向邱愛珊服務處反映，指豐北街、文昌街沿線部分圍牆出現龜裂，有立柱破損、位移等情形。圍牆緊鄰學生通學動線，每日均有學生、家長及運動民眾通行，服務處接獲反映後即前往現場勘查，並由運動局錄案，市政顧問羅文隆持續關心地方需求及後續改善進度，此次並到場了解施工規劃與通行安全措施。

邱愛珊表示，今年4月她在市議會定期會質詢，再度要求市府進行專業安全評估並提出修繕期程。運動局長游志祥回應，已納入整體改善計畫中，此次圍牆工程除針對既有圍牆、圍網及門禁設施進行改善，也將處理豐北街、文昌街出入口及轉角空間，透過適度退縮等方式改善行人通行環境。

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