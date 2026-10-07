大村2.5 億「全齡大樓」動工 消防、衛生所、托嬰一站全包

彰化縣政府今於大村鄉立圖書館旁舉行「彰化縣大村鄉綜合行政大樓新建工程」動土典禮，此案總經費約2.58 億元。1、2 樓將進駐消防局大村分隊、大村衛生所及不老健身房，3樓為失智社區據點、公設民營托嬰中心及育兒親子館，打造全齡友善的公共服務新據點。

王惠美今天表示，大村鄉公所在代表會支持下無償提供土地，本工程款2億5877萬多元 ，衛福部將挹注7000萬元，補助衛生所重建，其餘約1.8億元由縣府自籌，本案將興建地上3層、總樓地板面積1078坪的綜合行政大樓，預計2028年完工啟用，提供從兒童照顧、親子支持到長者健康照護的完整服務，打造大村鄉全齡友善的公共服務新據點。

面對高齡化及少子化趨勢，失智的人口也一直在增加，王惠美指出，其中有9成都是65歲以上長者，需要有更多醫療資源走入社區，目前全縣已設有11處失智共同照護中心、32處失智社區服務據點；另外還有11處公設民營托嬰中心及10處育兒親子館，未來全線26鄉鎮市逐步布建40處公設民營托嬰中心及21處育兒親子館。

王惠美也表示，針對第一線消防救災能量的提升，縣府近年已陸續完成二林中科分隊與埔鹽綜合行政大樓，竹塘分隊及埔心物流中心等工程也已順利完成發包，持續為消防同仁打造更安全、完善的執勤環境。