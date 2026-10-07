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國慶新去處！台中中央公園航空主題餐飲登場 享受機艙氛圍
台中中央公園再添休憩新亮點！占地67.3公頃綠地的中央公園，串聯台中國際會展中心與綠美圖等重大建設。台中市建設局說，繼味覺體驗區引進Funkyland後，將在遊客中心旁引進航空主題餐飲「飛樂Flyjoy」，訂於國慶日開幕。
建設局長陳大田表示，市長盧秀燕重視城市公園品質，市府建設團隊盤點中央公園既有空間，透過民間經營方式引進特色業態。「飛樂 Flyjoy」以航空旅程為設計概念，融入機艙、舷窗及登機意象，提供親子及寵物友善服務，讓民眾在享用美食，也能透過舷窗飽覽中央公園的綠意景致。
建設局補充，未來將在兼顧生態環境與公共使用的前提下，持續推動公園空間活化，讓中央公園不僅是運動散步的場所，更能結合休閒、美食與生活體驗，轉型為全方位的城市公共空間。
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