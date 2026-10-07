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住30年不是只能忍！南投老宅延壽計畫上路 透天、公寓都納入

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣老宅延壽計畫涵蓋4至6樓公寓及6樓以下透天住宅，建築師將提供修繕建議及法令諮詢。記者江良誠／攝影
南投縣老宅延壽計畫涵蓋4至6樓公寓及6樓以下透天住宅，建築師將提供修繕建議及法令諮詢。記者江良誠／攝影

南投縣府啟動「老宅延壽機能復新計畫」，針對屋齡30年以上的老舊住宅推動修繕補助，涵蓋4至6樓公寓及6樓以下透天住宅，並由建築師提供修繕建議及申請諮詢。首波巡迴說明會共4場，協助民眾搞懂補助申請流程，改善居住環境。

南投縣府建設處表示，「老宅延壽機能復新計畫」委託社團法人南投縣建築師公會組成地方服務團執行，盼透過老宅修繕提升住宅安全與生活品質，打造全齡宜居環境。

縣府指出，計畫對象包括屋齡30年以上、4至6樓公寓，以及6樓以下透天住宅的所有權人、住戶及公寓大廈管理委員會或管理負責人；也歡迎村里長、鄰長、民意代表、社區工作者，以及不動產、室內裝修及建物修繕相關業者參與，協助擴大政策推動。

為讓民眾了解如何申請，首波說明會巡迴南投、草屯、埔里等地辦理，每場預計30人。說明內容包括計畫推動目的、補助對象與範疇、申請流程、應備文件，以及修繕計畫書填寫注意事項等，現場並安排專業建築師提供住宅修繕建議及法令諮詢，讓屋主可直接釐清住宅改善需求。

首場說明會今天在南投縣政府資訊大樓1樓演講廳登場，接續8日在南投地政事務所4樓會議室、16日在埔里地政事務所5樓會議室、21日在草屯地政事務所3樓會議室辦理。

縣府表示，說明會採網路報名，每場也開放民眾現場自由入場。除了政策及補助內容說明，也安排意見交流及Q&A，盼讓有意改善老宅的民眾能一次掌握申請方式及修繕方向。

有關活動及補助申請問題，可洽南投縣政府建設處城鄉發展科049-2222106分機1430至1432，或南投縣建築師公會老宅延壽地方服務團049-2223262。

南投 透天 老宅 公寓 南投縣

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