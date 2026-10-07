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國道一號后里、大雅段拓寬計畫 若審查過明年4月動工2032年完工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
行政院政務委員陳金德今天率公共工程委員，到台中市神岡區會勘國道一號后里、大雅段拓寬工程計畫，立委楊瓊瓔也到場。記者游振昇／攝影
行政院政務委員陳金德今天率公共工程委員，到台中市神岡區會勘國道一號后里、大雅段拓寬工程計畫，立委楊瓊瓔也到場。記者游振昇／攝影

行政院政務委員陳金德今天率公共工程委員到台中市神岡區會勘國道一號后里、大雅段拓寬工程計畫，陳金德表示，拓寬計畫共12.5公里，總經費168.8億元，今天會勘後將召開高速公路局審查會議，若審查通過，明年4月可動工，預計2032年完工。

立委楊瓊瓔到場關心表示，國道一號后里大雅段交通流量大，為改善交通擁擠的問題決議拓寬，她努力多年，爭取2.9億元經費，在高速公路尚未拓寬前，去年9月及今年5月率先完成后里三線橋及舊社橋拓寬完工通車，爭取在豐原交流道增設一處加南下匝道，紓解豐原區中山路假日塞車的問題。

陳金德表示，中部是人口集中地方，從國道一號進出的車流多，國道四號豐潭段及台七十四線完工，使原本塞在平面道路的車流變成堵在國道上，今天現場會勘國道一號后里到大雅段拓寬的基本設計審查，此計畫全程12.5公里，總經費168.8億元，預計明年4月動工，2032完工。

陳金德表示，國道一號后里大雅段原本雙向各3個車道，將拓寬為各4個車道；甲溪橋將全線重建，考慮到國道一號的安全性，也考慮到防洪需求，大甲溪改建也非常重要。他說后里地磅重新改建，豐原交流道將增設南下匝道，改善豐原區中山路假日塞車的情況，相關周邊道路也做改善。

行政院政務委員陳金德今天率公共工程委員，到台中市神岡區會勘國道一號后里、大雅段拓寬工程計畫，立委楊瓊瓔也到場。記者游振昇／攝影
行政院政務委員陳金德今天率公共工程委員，到台中市神岡區會勘國道一號后里、大雅段拓寬工程計畫，立委楊瓊瓔也到場。記者游振昇／攝影

國道 后里 陳金德

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