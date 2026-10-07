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火炎山、麗寶摩天輪都可看到 楊瓊瓔爭取3000萬元擴建風鼓崎步道

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中后里風鼓崎可欣賞火炎山，立委楊瓊瓔推動完成第一期160公尺景觀步道，今天會同中市議員陳本添、邱愛珊辦理現勘，宣布二期工程獲農業部農村發展及水土保持署核定3000萬元經費。圖／楊瓊瓔辦公室提供
台中后里風鼓崎可欣賞火炎山，立委楊瓊瓔推動完成第一期160公尺景觀步道，今天會同中市議員陳本添、邱愛珊辦理現勘，宣布二期工程獲農業部農村發展及水土保持署核定3000萬元經費。圖／楊瓊瓔辦公室提供

台中后里風鼓崎可欣賞火炎山景色，立委楊瓊瓔推動完成第一期160公尺景觀步道，今天會同中市議員陳本添、邱愛珊辦理現勘，宣布二期工程獲農業部農村發展及水土保持署核定3000萬元經費。風鼓崎二期工程將再延伸施作約620公尺景觀步道，打造兼具綠美化、休憩及眺景功能的遊憩廊道，未來除可遠眺火炎山、麗寶摩天輪，還可串聯8號隧道、泰安鐵道園區，成為后里新的休閒遊憩亮點。

「后里區風鼓崎第二期綠美化景觀改善工程」 今天現勘由台中市政府觀光旅遊局科長王欣弘簡報工程內容，農業部農村發展及水土保持署、台中市政府觀光旅遊局，以及后里區聯合里長陳查某、后里里長黃金益、義里里長林東成等地方人士均到場了解工程規劃。

王欣弘說明，第二期總經費3000萬元，主要施作約620公尺景觀步道、原生及誘蝶複層植栽與澆灌系統、眺景平台等，並融入紫斑蝶生態棲地、低開發步道及眺望景點、透水鋪面與雨水回收再利用等，同時設置環境教育指標解說系統，兼顧景觀遊憩與生態友善。

王欣弘表示，第二期工程透過完善風鼓崎綠美化及附屬景觀設施，補足后里既有遊憩據點較為分散的情況，串聯東后豐鐵馬道人潮至后里北側，提供居民及遊客更多休憩空間，預計今年11月至12月規劃設計及發包決標，明年1月至8月施工。

陳本添表示，風鼓崎一期工程完成後逐漸看到景觀改善成果，期待第二期工程進一步串聯8號隧道、泰安鐵道園區等后里觀光景點，形成完整的遊憩廊帶，未來民眾可沿著步道健走、賞景。邱愛珊表示，風鼓崎擁有自然景觀與良好視野，透過第二期工程完善步道、植栽及休憩設施，可兼顧居民生活與觀光需求。

楊瓊瓔表示，后里擁有豐富的自然景觀、鐵道文化及觀光資源，包括泰安鐵道園區、后豐鐵馬道、麗寶樂園及火炎山等，但過去許多景點分散在區域周邊，缺乏串聯性的休憩空間，因此持續向中央爭取經費，希望透過風鼓崎景觀改善工程，將既有觀光資源逐步串聯，讓居民及遊客有更多親近自然、休閒散步及眺望景色的場所。

楊瓊瓔表示，風鼓崎位於中科園區北邊林地，可眺望火炎山及麗寶摩天輪，第一期工程爭取農村發展及水土保持署補助400萬元，完成160公尺景觀改善，現再爭取第二期3000萬元經費，進一步延伸620公尺景觀步道及完善休憩設施。未來隨著步道、眺景平台等設施陸續到位，提升風鼓崎整體遊憩品質，串聯后里周邊景點，帶動地方觀光發展，也讓更多人看見后里的自然美景與人文特色。

台中后里風鼓崎可欣賞火炎山，立委楊瓊瓔推動完成第一期160公尺景觀步道，今天會同中市議員陳本添、邱愛珊辦理現勘，宣布二期工程獲農業部農村發展及水土保持署核定3000萬元經費。圖／楊瓊瓔辦公室提供
台中后里風鼓崎可欣賞火炎山，立委楊瓊瓔推動完成第一期160公尺景觀步道，今天會同中市議員陳本添、邱愛珊辦理現勘，宣布二期工程獲農業部農村發展及水土保持署核定3000萬元經費。圖／楊瓊瓔辦公室提供

楊瓊瓔 步道 后里 台中

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