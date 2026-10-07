中捷藍線BC12工程標簽約 高架路段將全面開工

台中捷運藍線進入土建階段，第二段工程標案BC12段昨天簽約，包含上月開工的BC11段，海線到國道三號全長超過10公里的高架路段全面進入土建工程階段。捷運工程局指出，BC12標總經費226.3億元，共7.8公里、5座高架車站，是藍線路段最長的主線工程。

捷工局昨天和得標廠商遠揚營造工程公司簽約，局長蘇瑞文表示，本案今年8月10日決標，決標金額226億3460萬元，簽約後依契約提送施工計畫、交通維持、管線協調及各項行政程序；工程內容包含高架橋梁、5座高架車站土建與機電，以及其他附屬設施。

蘇瑞文指出，BC12標沿台灣大道由西向東，從B03童綜合醫院出發，跨越中華路橋在台灣大道七段沙鹿陸橋設置B04站，到沙鹿高工與竹林國小設置B05站、靜宜大學設置B06站、弘光科大設置B07站，再到台灣大到六段與正英路口設置B08站，穿越國道三號後銜接地下段。

蘇瑞文強調，BC12標串聯海線生活與產業據點，停靠多間學校，其中B04站還是未來鐵路高架化後的轉乘站點，市府會持續督導工程品質、施工安全和履約進度，確保藍線順利推動。

中捷藍線全長24.78公里，西起台中港，沿台灣大道向東，跨越大肚山，經過市政府、台中車站等地，共20站，前8站為高架車站，工程已全數發包，後12站地下段工程難度較高，且經費尚缺近千億元，市府正研擬提報修正計畫向中央申請補助。