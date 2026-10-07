聽新聞
0:00 / 0:00
選情初探／溪湖鎮長藍綠對決 變數突增
彰化縣溪湖地區埔鹽、埔心兩鄉同額競選而波瀾不驚，溪湖鎮長則呈現藍綠對決。但縣議長謝典霖因在議會新館設宴招待溪湖地方人士涉賄選，幕後操盤手謝新隆與謝典霖雙雙遭羈押，讓這場原本單純的基層選戰變數多。
無黨籍現任溪湖鎮長何炳樺，獲民進黨禮讓支持，綠未推自家人；何空戰與陸戰並用，與網路社群小編合作，即時推播鎮政成果與活動訊息，獲不少青年與鎮民迴響；陸戰回歸服務本質，以近年「排水系統清淤」最受好評，讓溪湖在豪大雨後能快速退水、擺脫積水之苦。
國民黨內部整合後，推陳貞妃出馬。陳是立委謝衣鳯、議長謝典霖的表姑，擁有高中藝能及音樂教師背景，被謝新隆看重，擔任謝衣鳯姊弟溪湖區服務處執行長。
謝家強勢動員與路口大量看板宣傳下，陳貞妃知名度快速竄升，一度給何炳樺帶來不小壓力。然而，謝典霖舉辦的地方感謝餐宴，遭檢舉涉賄選。謝家父子遭收押、陳貞妃雖獲交保，但重創團隊士氣，後續更要透過勤跑基層彌補風暴衝擊。
埔鹽鄉長選舉近卅年來首度出現「同額競選」紀錄。 國民黨籍參選人施建樑的父親為彰化政界大老施松輝。施建樑曾任職於縣政府工務處，八年前首度參選鄉長落敗後持續深耕地方，本次選舉無人競爭。
埔心鄉無黨籍現任鄉長張佩瑩同樣無對手，任內勤勉耕耘，為埔心爭取到不少社區公園建設，政績獲肯定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。