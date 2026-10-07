膀胱考驗 台中多校廁所整建中 師生哀嚎

台中市獲教育部補助，將整建一八二所國中小老舊廁所，總計一千間廁所將同時施工，部分學校開學後仍在施工，封閉部分廁所與周邊走廊，師生反映不便，更批評校園陷入「廁所地獄」。中市教育局表示，因工程量大，無法全數安排在假期施工，將採分區、分階段整建，以降低影響。

教育部推動三年老舊廁所整建，核定補助台中六億九千萬元，改善一八二校廁所，預計二○二七年完成；新竹市獲九校、廿八間廁所補助，總經費一八三一萬元。

台中市有上千間學校廁所同時施工，部分學校因找不到工班或工程流標，只能安排在學期中施工，引發師生抱怨。有教師反映，原本班級隔壁就有廁所，因施工連走廊也封閉，只能繞遠路如廁。

有小型學校全校只有三組廁所，兩組同時施工，只剩一組使用，師生經常大排長龍。教師無奈表示，為避免頻繁跑廁所，只能減少喝水，有人笑稱「考驗膀胱極限」，校園宛如陷入「廁所地獄」。

台中市教育產業工會理事長林碩杰表示，教育部擬定指引，應配置教職人員專用設施，包含可上鎖的教師專用洗手間，但目前台中罕見，建議超前部署，應同步規畫專屬教師的廁所。教育局表示，該指引仍屬草案，相關建議將參酌。

新竹市教育處表示，共九校廁所將整建，針對廿年以上、設備老舊、通風採光不佳的廁所先處理，將同步增設無障礙及性別友善廁所，預計明年十月前完工；工程優先安排在暑假進行，如須學期中施工，將分區、分階段辦理，並規畫替代廁所及動線。