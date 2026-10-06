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中市府與全球台灣客家聯合總會合作 深化跨國友誼

中央社／ 台中6日電

台中市長盧秀燕今天晚間與全球台灣客家聯合總會長黎萬棠簽合作備忘錄，宣示將結合地方與全球客家社群資源，共同推動客家文化保存、傳承與國際發揚，深化跨國友好情誼。

盧秀燕表示，簽署立基於雙方長期穩固合作基礎，希望以客家文化為橋梁，推動台中客家特色「走出去」、世界客家文化「走進來」，打造台中為全球客家文化傳承與發展新起點。

她說，台中市政府與總會淵源深厚，自2023年總會於澳洲墨爾本成立時就派員祝賀，2025年總會交接典禮時她也出席並題字「全球客家．台灣出發」，這次合作希望透過文化、教育、藝文及語言等多元領域交流，讓客家文化跨越洲際與族群，在國際舞台展現耀眼光彩。

黎萬棠表示，總會成立後，積極串聯全球各地客家社團，推動海外客家鄉親與台灣交流，而台中有深厚客家文化底蘊，是台灣客家文化發展重要城市。

黎萬棠說，總會與台中多年保持密切互動，從參與台中客家文化活動到簽合作備忘錄，見證雙方深厚情誼，象徵台中與全球客家社群交流邁入更緊密、更具制度性階段，感謝盧秀燕關心、重視客家鄉親海外生活和發展。

客家 盧秀燕 台中

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