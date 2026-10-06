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彰化田中鎮清潔隊巧手廢物變新寵 「回圈小鋪」對外開放

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田中鎮清潔隊「回圈小鋪」資源回收物修復後開放認購，物品琳瑯滿目。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中鎮清潔隊「回圈小鋪」資源回收物修復後開放認購，物品琳瑯滿目。記者簡慧珍／攝影

基層清潔隊資源回收物品五花八門，彰化縣田中鎮清潔隊修復或清潔，使資源回收物恢復原有功能，達到堪用甚至好用的狀態，全數放在「回圈小舖」，即日起開放民眾兌換或選購，希望舊愛變新使資源獲永續利用。

田中鎮清潔隊平日回收腳踏車、兒童三輪車、電鍋、電扇、廢棄家具、玩具等各式物品，發揮職人精神能修就修，有些只是舊了髒了，清潔一番即可。重新整理的回收物品都可再利用，清潔隊成立回圈小鋪在官網陳列物件，鎮長蕭淑芬認為對外開放能增加交流，即日起民眾可拿物品到回圈小鋪兌換，或銅板價就可買到喜愛的二手物件。

田中鎮清潔隊回圈小鋪開箱日把平日出售二手物品所得1萬元，加上隊員執勤時拾獲紅包3千元送交警方依法公告認領，期滿無人認領發還清潔隊，合計1萬3千元都捐給彰化家扶中心田中服務處。

蕭淑芬說，清潔隊販售二手物品，今年4月22日第一次公益捐款1萬5150元給彰化縣聖家啟智中心，第二次在5月29日捐贈5520元給聖智啟智中心，6月8日捐贈修復的一批輔具給彰化縣輔具資源中心，8月10日第三次捐贈給華山基金會，金額1萬元；接連四次公益捐款彰顯「垃圾變黃金，黃金變愛心」的環保核心價值。

清潔隊長蕭莉惠表示，本（10）月8日是清潔隊員節，田中鎮清潔隊先前使用回收材料製作菸頭回收箱，創意造型頗獲彰化縣環保局肯定，委託製作仿真資源回收車，隊員歷時數月收集廢棄零件等材料，以10:1比例真實製成資源回收車，慶祝清潔隊員節也再度表現田中鎮清潔隊惜物愛物的職人水準。

彰化縣田中鎮清潔隊「回圈小鋪」開張。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中鎮清潔隊「回圈小鋪」開張。記者簡慧珍／攝影

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