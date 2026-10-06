「台中市十大伴手禮」報名起跑 最強伴手禮再掀應援熱潮

年度十大伴手禮盛事正式開跑！台中市工商發展投資策進會6日舉辦「2027第18屆台中市十大伴手禮」起跑儀式，宣布即日起至11月6日開放設籍台中市的店家網路報名。

通過專家評選入圍「百大好禮」的品牌店家，將於12月12至13日齊聚台中市政府前廣場展售並進行現場票選，角逐「十大伴手禮首獎」最高殊榮，邀請全台民眾屆時前來逛市集、品美食，支持心目中的最強伴手禮。

工策會總幹事陳學聖表示，市長盧秀燕與市府團隊持續推動「慶典經濟」，透過大型活動匯聚人潮、創造消費商機。「台中市十大伴手禮票選活動」由工策會辦理至今邁入第18屆，已由地方特色產品選拔，發展為串聯品牌培育、通路拓展及城市行銷的重要平台。

業者也不斷推陳出新，每年都有各具特色的產品問世，展現糕餅產業的創新實力、引領市場潮流。獲獎品牌除可藉由活動提升知名度，也有機會成為市府國際交流及重大活動贈禮，讓最具台中特色的優質產品被更多國內外消費者看見。

陳學聖強調，工策會積極協助獲獎品牌拓展多元通路。今年除帶領業者前往台中國際會展中心及台中大遠百參展，更走出台中、布局海內外市場，包括攜手新東陽進駐國道服務區辦理快閃市集，前進遠東SOGO台北天母店、松山文創園區展售，並進駐新加坡「新台灣館」，透過線上、線下通路並進，協助台中好禮接觸不同地區消費客群。

此外，工策會也持續建置伴手禮、美食及特色店家電子地圖，透過數位工具串聯店家資訊與消費導流，擴大品牌曝光與導客效益，讓十大伴手禮不只是曇花一現的選拔活動，更成為協助在地品牌長期成長的重要平台。

台中市政府經濟發展局副局長林敏棋表示，台中業者擁有精湛技術與優質產品，但中小微企業往往較缺乏自主行銷資源，透過專家評選、民眾票選與官方認證，可以協助業者建立品牌公信力。

選拔活動的核心，就是要讓產品從「好吃」做到「有名」，最終達到「好賣」，真正協助業者創造營收與市場效益。

台中市議員劉士州、台中市糕餅公會理事長紀旭東、台中市好禮協會理事長王曉薇及台中市產業故事館發展協會理事長吳德利也都到場支持，肯定十大伴手禮長年來對在地產業發展、品牌行銷及市場拓展的助益。

與會業者表示，台中擁有深厚的糕餅與伴手禮產業基礎，一年創造超過200億元經濟產值，透過市府與工策會持續搭建行銷舞台，不僅讓更多優質店家被消費者看見，也有助提升品牌信任度、拓展海內外市場，期盼藉由本屆活動持續發掘更多具特色與潛力的台中好禮，為地方產業創造更多商機。

工策會進一步說明，本屆活動以「台中最強伴手禮，等你來應援」為主題，評選分為「糕餅烘焙組」與「特色文創組」兩大類別，各組將評選出前10名，共計誕生20名「十大伴手禮首獎」；凡成功入圍百大好禮的店家，也將獲頒官方「好禮標章」，並享有市府與工策會後續多元行銷與曝光資源。

此外，為兼顧新秀競逐與經典傳承，本屆另規劃「金口碑專區」，邀請前兩屆首獎及金口碑獎得獎品牌參與展售推廣並頒發感謝狀，透過新舊品牌共同展現台中伴手禮產業持續創新、世代傳承及共榮發展的產業實力。

工策會表示，「2027年第18屆台中市十大伴手禮」即日起至11月6日受理網路報名，全程免收報名費。凡「商業登記或公司登記設籍於台中市」的合法業者皆可報名參加；食品類參選廠商須檢附「食品業者登錄字號」及「產品責任保險」等相關資料。

工策會期盼參賽業者共同恪遵相關法令、落實品質管理，攜手守護十大伴手禮的金字招牌。歡迎符合資格的在地優質店家踴躍報名，以最具創意與城市特色的產品，爭取十大伴手禮最高榮譽。報名及活動相關資訊，請至「台中市十大伴手禮」官方網站查詢。

今天的啟動儀式現場，特別邀請第17屆首獎店家共襄盛舉，包括古典玫瑰園、3點1刻、熊介巧、旺來八鳳梨酥、久久津乳酪本舖、巴部屋工房、拾個月、十八子肉、晴天菓子、梨子、七個小日子、炳叔烤玉米、川咖啡等品牌到場交流，展現伴手禮產業多元豐富的品牌能量。

工策會總幹事陳學聖(前排左2)、經發局副局長林敏棋(前排中)與第17屆首獎店家合影。記者宋健生／攝影

第18屆台中市十大伴手禮啟動儀式現場，特別邀請第17屆首獎店家共襄盛舉。記者宋健生／攝影