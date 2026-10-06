不賣地要當「包租公」 彰化縣府公告標租員林重畫區8筆抵費地

過去市地重畫抵費地多是以標售方式處理，但彰化縣政府對於最具指標的員林184公頃市地重畫區抵費地，針對面積達1630坪的員林市復興段1418地號等8筆住宅區抵費地， 卻要當「包租公」以標租辦理，租期5年，即日起受理投標，預定29日開標。

縣府表示，為多元開發利用土地並因應市場不同的發展需求，有別於以往採用標售方式處分抵費地，此次員林184公頃市地重畫區抵費地，採取標租方式，以活化抵費地及降低投資門檻，租期設定為5年，標租底價以年租金計算。

縣府表示，標租這8筆抵費地，具備良好區位，且臨路條件佳，其中位於員林184公頃市地重畫區的復興、豐年、三和及橋愛段，標租年租金從50多萬元到100萬多元，面積最小的是豐年段829-1地號面積約464.51平方公尺，底標54萬4034元，最大一筆是橋愛段1374-1地號面積884.25平方公尺，底標102萬7145元。

縣府提醒投標人，本次標租土地不提供申請建造執照及雜項執照，相關使用限制及權利義務請詳閱投標須知及契約書，投標方式一律採用「郵寄方式」，相關投標單、投標封、投標須知、標租土地清冊及位置圖於公告期間可至縣府地政處索取或上縣府地政處網站（網址：https://gov.tw/j5a） 下載使用。