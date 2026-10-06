趕洋流！北港武德宮睽違7年巡安 台中玉闕朝仁宮上東泉辣椒醬接武財神

北港武德宮「開基天官武財神」睽違 7 年再度展開環台，為期30天、近千公里。今天中午抵達台中烏日，受到信眾歡迎。在地信仰中心「烏日玉闕朝仁宮」準備台中特色太陽餅、素包、雞蛋糕與「東泉辣椒醬」等名產，澎湃獻上最具特色的「台中味特別下午茶」盛情接駕。

武財神環台隊伍邁入烏日區，現場人潮湧動、氣氛沸騰。隊伍首站前往聖母宮與指微道壇參香，隨後一路前往供奉主神「玄壇武財神」與「天上聖母」的玉闕朝仁宮。為迎開基武財神，玉闕朝仁宮數周前籌備，並於市區交界處安排隆重的迎駕陣容。

玉闕朝仁宮董事長林華翊表示，董事會特別以「玉闕迎武德」為主題，由本宮武財神親自改坐背轎出迎，陪同北港武德宮武財神一同入廟。在「進喔！進喔！」震耳欲聾的呼喊聲與鞭炮聲中，現場氣氛被推向最高潮。林華翊強調，這是極為殊勝的宗教盛事，兩宮武財神同臺會香，象徵著「財福加倍、庇佑萬民」。

北港武德宮廟方指出，本次環台濟世緣起於先前農曆六月內壇降下的鸞文，據了解文中浮現「八一九足再環濟」、「廣施寶典濟無形」等指示。主委林安樂查發現，距2019年首次環台巡安剛好滿7年，機緣成熟，隨即號召團隊全力籌備沿途食宿、交通及會香事宜。今年規畫30天徒步巡行，期盼將平安與福氣帶往全台每個角落。