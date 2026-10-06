日商跨海詢問意願…盧秀燕：中捷藍線不會BOT 中央已定案且開工

台中市長盧秀燕今天表示，台中捷運藍線中央已核定、定案且開工，預算比例都有說好，不會用BOT方式興建打造。

台中市議會今天召開定期會，國民黨市議員劉士州質詢，中捷藍線興建目前有新台幣1000多億元缺口，面對未來財政是否有其他興建考量。民進黨市議員李天生提到，日前曾提及有日商對中捷藍線有意願做BOT（民間興建營運後轉移模式），中捷藍線是否真能BOT。

盧秀燕答詢表示，日本是軌道產業的輸出國，在很多國家做軌道，日方對台灣有興趣，尤其對中部地區特別有興趣，日方有詢問國家、中市府的法令與意願，台灣過去沒有案例讓外資參與BOT促參案。這只是日方的詢問。

至於中捷藍線興建，盧秀燕表示，中捷藍線不會BOT，因為中央已核定、定案且開工。未來台灣、其他城市可以思考，軌道建設是否可比照其他國家，開放讓其他國家興建打造。