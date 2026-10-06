南投縣獲贈300份愛心食物箱 重陽節送暖獨居長者

台中市太平新圖書館今舉辦動工說明會，爭取興建的市議員黃佳恬說，這不是只在談一棟建築，而是在為孩子打造知識的起點、為家庭創造共讀的空間，也為太平留下能夠陪伴世代成長的文化建設。她將持續緊盯工程進度，讓這座五星級圖書館如期如質完成。

2026-10-06 14:45