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南投縣獲贈300份愛心食物箱 重陽節送暖獨居長者

中央社／ 南投縣6日電

南投縣獲捐300份愛心食物箱，將由縣政府及11個社福單位轉發獨居長者，縣長許淑華致謝表示，靈巖山寺、淨心慈善基金會長期投入公益，是縣府推動社福工作重要夥伴。

重陽節前，台灣靈巖山寺、佛教淨心社會福利慈善事業基金會捐贈300份愛心食物箱給南投縣獨居長者，南投縣政府今天舉行感謝儀式，許淑華代表回贈感謝狀表示，台灣靈巖山寺、佛教淨心慈善基金會長期投入公益、關懷弱勢，以實際行動傳遞社會溫暖。

許淑華表示，靈巖山寺長期是縣府推動社會福利工作重要夥伴，除連續3年捐新台幣120萬元協助弱勢家戶，今年初寒冬送暖也捐320份食物箱給弱勢縣民，隨著重陽節將至，再捐300份食物箱，讓獨居長者感受社會關心，縣府會立即透過11個獨居老人服務單位轉發。

許淑華說，食物箱備滿麵條、罐頭、麥片等多樣物資，兼顧日常所需與營養，由靈巖山寺首座和尚兼淨心基金會董事長自賀法師代表捐贈；靈巖山寺開山方丈妙蓮老和尚推動慈善事業，寺方多年持續投入公益，充分展現宗教團體回饋社會、扶助弱勢慈悲精神。

南投縣 南投 重陽節 愛心 食物

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