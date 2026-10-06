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影／中興新村40年老集會所退役 2300萬重建融入省府花園城市
南投中興新村舊光明里集會所建於省府時期，當年未取得建照，後因結構老化難修繕，地方奔走盼改善，內政部建議拆除重建，公所籌措2300萬元新建，去年7月動土，今啟用，其暖色系建築外觀、斜屋頂吸睛，也呼應當地花園城市風貌。
南投市公所指出，光明里集會所原有建築於1984年仍是台灣省政府時期興建，歷經40年洗禮，建築結構老化，其空間及公共設施也已無法滿足社區需求，地方奔走盼改善，唯其當年未有建照，難以改建修繕，內部政因此建議拆除重建。
公所為此配合國家發展委員會所推動的中興新村活化計畫，爭取光明里集會所新建納入公共建設活化，成功爭取由內政部補助500萬元、縣府補助180萬元，公所自籌1620萬元，以總經費2300萬元啟動重建，去年7月動土，今落成啟用。
南投市長張嘉哲表示，光明里集會所在中央與地方通力合作下完成重建，其空間光線明亮，動線安全友善，同時設有電梯等公設符合長輩使用需求；其建築設計，暖色系外觀、紅屋瓦、斜屋頂呼應省府特有的花園城市風貌，巧妙融入歷史景觀。
南投縣長許淑華說，早期集會所僅有樓梯，行動不便的長輩無法上樓，導致二樓空間閒置，此次重建新設電梯讓空間運用更全面，未來可提供里民集會、社區活動及地方事務推動使用，也將商討供長照或日照之用，充分發揮公共服務功能。
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