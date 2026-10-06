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中市府推動社宅 青年入住約7成、銀髮族1成7

中央社／ 台中6日電

台中市長盧秀燕今天在市政會議說，台中市政府推動好宅政策就是要協助年輕人、照顧弱勢及長者，目前青年入住社會住宅占約70%、銀髮族占17.31%，不同世代青銀共居互相照顧。

中市府都市發展局長李正偉在市政會議專案報告，說明中市府過去8年宏觀布局與城鄉縫合成果，同時推動都市更新、危險及老舊建築物重建、舊城活化及29區城鄉風貌計畫。

盧秀燕表示，都市發展與城市樣貌、風格及宜居程度息息相關，從都市計畫、交通動線到住宅及產業發展須整體規劃；好的住宅不只是社宅或國民住宅，更要交通便利，符合民眾居住、工作、求學及生活需求。

她說，中市府運用囤房稅相關財源持續建好宅、推動居住正義，也照顧有孩子的年輕家庭，育兒租金補貼每名子女補助新台幣4000元，過去幾年已協助超過5萬戶、投入經費超過3億元。

此外，中市府公布最新民意調查，市民對城市「幸福感」與「光榮感」破8成；盧秀燕整體施政滿意度維持7成以上。各項施政建設中，全齡共融「美樂地計畫」成為市民最有感政策亮點。

中市府說，超過8成4市民認為住台中幸福，其中60到69歲市民幸福感達9成；近7成4市民認為近年台中生活環境比過去好。

中市府表示，調查由中市府研究發展考核委員會委託全國公信力民意調查股份有限公司辦理，9月16日到20日調查滿20歲市民，共完成1068份有效樣本；在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.00個百分點內。

銀髮族 社宅 青年 盧秀燕

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