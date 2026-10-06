濁水溪揚塵改善！116年起第4期3年再投入4.8億 拚PM10降至30

濁水溪揚塵問題過去經常困擾彰化、雲林等下游居民，經過8年來投入30億元的防制後，現在情況已有明顯改善，揚塵日數大減、PM10年均值也大幅下降，第4期濁水溪揚塵防制及改善行動方案明（116）年開始，為期3年，經濟部繼續編列4.8億元投入防制。

濁水溪揚塵好發期為每年10月至翌年4月，現在10月正進入揚塵好發期，今年統計至今，揚塵日有2天，水利署認為揚塵情況已經沒有那麼嚴重，每年此時，水利署也會準備無人機，空拍了解裸露地狀況。

濁水溪揚塵防制行動方案執行至114年，揚塵事件從基準年的59天減少至11天，麥寮測站PM10年均值降至34.9μg/m³、崙背測站PM10年均值降至38.8μg/m³；第4期計畫的空品目標是PM10朝低於30μg/m³方向努力，揚塵事件日數維持每年6天，但實際結果仍會受到各年度颱風侵襲與河道變動的影響。

水利署表示，政府從107年起，擴大整合濁水溪河川揚塵防制，到115年已進行三期，透過蓄水池塘等的水覆蓋、河道灘地綠覆等的綠覆蓋，以及稻草覆蓋等其他覆蓋方式，有效降低濁水溪沿岸PM10濃度及揚塵事件日數。

水利署指出，114年麥寮及崙背測站PM10年平均濃度較基準年（106年）分別下降約51%及32%，揚塵事件日數亦較基準年下降約81%，顯示空氣品質明顯改善。除改善河川揚塵外，濁水溪河口生態環境亦有改善，目前已記錄超過200種鳥類及多種保育類物種，顯示揚塵防制不僅改善沿岸居民生活環境，也兼顧河川生態與永續發展。

水利署表示，近年受氣候變遷影響，極端降雨及颱風事件所造成的河道沖刷、防制設施災損及裸露地快速增加，已成為揚塵治理的新挑戰，為加速災後復原，現已建立完整災害應變SOP。

災前利用衛星圖資動態分析高風險區布設防制措施；災中整合風速預測、環境部測站資料及現地水位，啟動預防性應變；水退後以無人機空拍比對，依風險及受損程度排定修復優先順序，加速裸露地覆蓋作業及設施復原速度，來降低揚塵再次發生風險。

濁水溪揚塵防制行動方案第1期是107年至109年，經濟部、農業部、環境部共投入11.65億元，第二期是110年至112年共投入8.78億元，第三期113年至115年經費共8.67億元。以經濟部第2期、第3期，每期4.8億元經費計算，平均1年投入1.6億元。

水利署長林元鵬表示，隨著工法成熟及長效措施增加，未來投入有機會逐步下降，但無法降至零，主要是因為颱風及氣候變遷仍會破壞設施，須保留基本修復與應變經費，政策取向是以經濟可控的揚塵程度為目標，而非投入高額經費追求完全零揚塵。