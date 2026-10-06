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中市662家用電大戶創2.85億度綠能效益 年減碳逾13萬噸

中央社／ 台中6日電
台中市推動用電大戶落實綠能及節電，市府經發局6日公布，到9月底，列管662家企業共創造2.85億度綠電及節電效益，年減碳量合計逾13萬公噸。（台中市政府提供）中央社
台中市推動用電大戶落實綠能及節電，市府經發局6日公布，到9月底，列管662家企業共創造2.85億度綠電及節電效益，年減碳量合計逾13萬公噸。（台中市政府提供）中央社

台中市推動用電大戶落實綠能節電，經發局今天公布，到今年9月底，列管662家企業共創造2.85億度綠電及節電效益，年減碳量合計逾13萬公噸，持續厚植低碳轉型。

台中市政府經濟發展局透過新聞稿說明，依「台中市發展低碳城市自治條例」持續列管契約容量達800瓩以上、5000瓩以下用電大戶，截至今年9月底累計列管662家企業，帶動每年發綠電約1.75億度、自主節電約1.1億度，合計創造2.85億度綠電及節電效益，年減碳量合計逾13萬公噸。

經發局表示，依自治條例規定，用電大戶應自公告日起3年內完成裝設契約容量10%的再生能源設備，也可依自身條件採取設置節能設備、購買綠電等方式履行節能減碳義務。

在再生能源設備方面，經發局指出，已有276家企業投入屋頂型太陽光電建設，總裝置容量突破145MW，約占全市整體光電設置量15%，每年可發綠電約1.75億度、減碳逾8.1萬公噸。

經發局認為，這些企業不到全市工商登記家數1%，卻貢獻約15%的光電建置量，成為台中推動太陽光電的重要力量。其中，維他露食品股份有限公司於屋頂設置580瓩太陽光電，除利用光電板遮陰降低夏季空調降溫用電，也透過自產綠電降低對傳統電網的依賴。

針對受建物結構或空間條件限制、無法自行建置太陽光電設備的企業，經發局說，市府也提供多元履行管道，目前已有102家企業採行節能措施及設備升級，累計年節電量達1.1億度、年減碳逾5.1萬公噸；另有180家用電大戶推動用電減量，將契約容量調降至800瓩以下。

經發局強調，市府也依法落實管制，針對未依規定期限完成相關義務的業者，目前累計裁罰70家次，涵蓋金屬加工、金屬鍛造及食品製造等產業。

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