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南投市光明里集會所重建啟用 盼成「居民大客廳」
南投縣南投市光明里集會所拆除重建今天啟用，新集會所設電梯方便長者上下樓，南投市長張嘉哲表示，感謝中央政府、縣府與地方民意代表支持，希望這裡成為光明里「大客廳」。
原集會所建於民國73年，建築結構老化、無障礙與公共設施無法滿足現代需求，南投市公所辦理拆除重建，工程總經費新台幣2300萬元，其中內政部補助500萬元、南投縣政府補助180萬元，中央、地方共同投入資源完成重建。
南投縣長許淑華出席啟用典禮表示，舊集會所只有樓梯，行動不便長者無法上樓，重建特別設電梯；重建過程除經費問題，還須經文化資產審議及多項行政程序，感謝南投市公所與里長努力。新集會所啟用後，除里民集會、社區活動使用，也將商討是否作為長期照顧或日照據點。
張嘉哲說，新建築線條簡潔、光線明亮、動線安全友善，外觀美學與色彩呼應中興新村特有「花園城市」風貌，自然融入周遭綠意與歷史景觀，未來將兼具里民集會、長者共餐、節慶聚會與多元課程功能。
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