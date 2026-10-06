南投市光明里集會所重建啟用 盼成「居民大客廳」

高齡85歲的百年餅店老雪花齋第二代呂松吉，他是武林高手，也是擊鼓好手，他前天到卓蘭山上看到有鼓技癢，一時興起表演陣頭行進專用的行鼓，擊鼓時需有氣勢的鼓架，節奏明朗的鼓節，和無形神韻的鼓韻，一套擊鼓表演流暢、盡興。

2026-10-06 10:30