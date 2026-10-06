中市府輔導設置附屬綠能設施 推動農業升級綠能發展

台中市農業局輔導農民在農業設施設置屋頂型附屬綠能設施，今年截至7月底已核發7座農業設施附屬綠能設施容許使用同意，裝置容量近去年全年，預估今年底有機會突破4000kW。

台中市農業局今天發布新聞稿，農業設施附加綠能裝置，均須以維持農業生產事實為前提，確保農地農用不受影響，並透過經營實績審查及定期抽查機制，避免實質變更使用。在穩固農業生產基礎上，再發揮「綠能加值」效益，讓農業生產與綠能發展相輔相成。

農業局指出，農業設施附屬綠能由農民依自身經營需求提出申請，農業局提供相關輔導並依法辦理審查。目前可利用菇類栽培場、畜舍、禽舍等農業設施屋頂設置太陽光電，可有效運用既有空間，也有助調節設施內溫濕度、改善農業經營環境，並透過售電增加農民收益來源，提升農業經營韌性。

農業局進一步表示，近年持續輔導有需求的農民申設農業附屬綠能設施，113年及114年核准案件裝置容量皆達3000多kW，今年截至7月底已達約3076kW。鼓勵有需求的農民依法提出申請，在守住農業生產本質的同時導入綠能效益，讓綠能成為推動永續農業轉型的助力。