快訊

LINE隔2個月又故障！不能傳訊、官方後台當機 網苦笑：小編下班囉

6縣市有感！16:41發生規模4.5地震 最大震度高雄3級

遭指公器私用 徐佳青否認濫用公帑：家人自費搭機看我是基本人權

聽新聞
0:00 / 0:00

中市府輔導設置附屬綠能設施 推動農業升級綠能發展

中央社／ 台中6日電
台中市農業局輔導農民在農業設施設置屋頂型附屬綠能設施，改善農業經營環境，有效運用既有空間，增加農民收益。（中市府提供）中央社
台中市農業局輔導農民在農業設施設置屋頂型附屬綠能設施，改善農業經營環境，有效運用既有空間，增加農民收益。（中市府提供）中央社

台中市農業局輔導農民在農業設施設置屋頂型附屬綠能設施，今年截至7月底已核發7座農業設施附屬綠能設施容許使用同意，裝置容量近去年全年，預估今年底有機會突破4000kW。

台中市農業局今天發布新聞稿，農業設施附加綠能裝置，均須以維持農業生產事實為前提，確保農地農用不受影響，並透過經營實績審查及定期抽查機制，避免實質變更使用。在穩固農業生產基礎上，再發揮「綠能加值」效益，讓農業生產與綠能發展相輔相成。

農業局指出，農業設施附屬綠能由農民依自身經營需求提出申請，農業局提供相關輔導並依法辦理審查。目前可利用菇類栽培場、畜舍、禽舍等農業設施屋頂設置太陽光電，可有效運用既有空間，也有助調節設施內溫濕度、改善農業經營環境，並透過售電增加農民收益來源，提升農業經營韌性。

農業局進一步表示，近年持續輔導有需求的農民申設農業附屬綠能設施，113年及114年核准案件裝置容量皆達3000多kW，今年截至7月底已達約3076kW。鼓勵有需求的農民依法提出申請，在守住農業生產本質的同時導入綠能效益，讓綠能成為推動永續農業轉型的助力。

綠能 農業 台中市 農民

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

近億元打造頭份運動新地標 苗栗最大光電風雨球場今啟用

桃園金牌農村6社區獲獎 ！三民、三和雙金拚全國 張善政：展現多元特色

守護山坡地 農村水保署：違法罰鍰上限擬提高至3百萬元

土地種竹筍45年、也拿到農用證明！爸爸贈女兒仍被課百萬贈與稅

相關新聞

台中巨蛋編41億只花8.8億？綠批「執行率低」要求凍結明年9億預算

台中巨蛋目前工程進度18%，民進黨市議員陳俞融指出，台中巨蛋3年編41.2億，但目前實際支付僅8.7億，執行率僅2成1，明年卻又編9億元，質疑浮編，要求全數凍結，待保留款執行完畢再依實際進度解凍。中市府指出，明年預定進度會達到36%，明年增加的預算，依照工程進度可花得完。

濁水溪揚塵改善！116年起第4期3年再投入4.8億 拚PM10降至30

濁水溪揚塵問題過去經常困擾彰化、雲林等下游居民，經過8年來投入30億元的防制後，現在情況已有明顯改善，揚塵日數大減、PM10年均值也大幅下降，第4期濁水溪揚塵防制及改善行動方案明（116）年開始，為期3年，經濟部繼續編列4.8億元投入防制。

台中太平新圖書館將動工 市議員黃佳恬：為孩子打造知識的起點

台中市太平新圖書館今舉辦動工說明會，爭取興建的市議員黃佳恬說，這不是只在談一棟建築，而是在為孩子打造知識的起點、為家庭創造共讀的空間，也為太平留下能夠陪伴世代成長的文化建設。她將持續緊盯工程進度，讓這座五星級圖書館如期如質完成。

彰化員林地政、戶政服務近20萬人 縣府自籌兩億元蓋綜合大樓更便民

彰化縣員林戶政事務所長期借用警察辦公大樓辦公，員林地政事務所建齡近50年，縣政府經過兩年規畫和自籌約兩億元，彰化縣員林地政、戶政事務所辦公廳舍新建工程今動土，預計明年完工，提供員林區約20萬名民眾舒適安全的洽公環境。

台中大甲大安環狀公車666路串聯海線生活圈 正式通車

為提升台中海線地區交通便利性、打造高齡友善環境，台中市666路「大甲—大安環狀公車」本月1日正式通車上路，台中市議員施志昌今天和台中市府交通局股長陳勁安、大甲區文武里里長葉淑惠和在地民眾一起會勘路線運行狀況。

影／百年餅店老雪花齋第二代呂松吉 85歲擊鼓表演流暢盡興

高齡85歲的百年餅店老雪花齋第二代呂松吉，他是武林高手，也是擊鼓好手，他前天到卓蘭山上看到有鼓技癢，一時興起表演陣頭行進專用的行鼓，擊鼓時需有氣勢的鼓架，節奏明朗的鼓節，和無形神韻的鼓韻，一套擊鼓表演流暢、盡興。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。