台中大業路差別費率停車一邊滿、一邊空 地方要求市府別再停在研議

台中市南屯區黎明里大業路停車格實施差別費率後，停車需求反而轉移至鄰近一般費率的博愛街，出現「一邊停滿、一邊空蕩蕩」的現象。無黨籍市議員吳佩芸指出，市府既已掌握假日停車需求與上班日不同，也提出調整方向，卻遲遲停留在「研議」，要求交通局明確提出資訊系統修改及正式實施期程，讓閒置車格發揮效益。

吳佩芸表示，民眾反映大業路停車格改採差別費率後，部分月票使用者的停車需求轉往鄰近一般費率的博愛街，造成博愛街車位經常一位難求；但大業路緊鄰台水、銀行、郵局等公務及金融機關，上班日與例假日停車需求明顯不同，假日反而出現大量車格閒置。

吳佩芸指出，問題並非沒有停車需求，而是現行費率造成停車需求分布不均。她召開協調會後，交通局6月2日首次函覆表示，經調查確認大業路上班日與例假日停車需求不同，研議上班日採「差別費率」、例假日改採「一般費率」。

不過，吳佩芸表示，直到8月20日交通局回覆，進度仍停留在「研議」，理由是涉及開單資訊系統修改，今年相關預算已用罄，須待明年度預算才能辦理。她認為，既然市府已掌握問題，也提出解決方向，就不應讓改善方案一直停留在研議階段。

吳佩芸並指出，市府在公有停車場基金已編列物聯網開單管理共通平台軟、硬體維護及後續擴充經費，既然資訊系統本來就有維護及更新機制，更應釐清系統修改所需時間與經費。

交通局長葉昭甫表示，交通局支持依不同時段的停車需求訂定不同費率；至於目前開單系統的輸入調整及車格辨識問題確實有待解決，將進一步了解。

吳佩芸要求交通局提出明確時程，包含系統修改、車格辨識及正式上路時間，讓大業路假日閒置的停車格能被有效利用，也紓解鄰近博愛街停車需求。