台中太平新圖書館將動工 市議員黃佳恬：為孩子打造知識的起點

台中市太平新圖書館今舉辦動工說明會，爭取興建的市議員黃佳恬說，這不是只在談一棟建築，而是在為孩子打造知識的起點、為家庭創造共讀的空間，也為太平留下能夠陪伴世代成長的文化建設。她將持續緊盯工程進度，讓這座五星級圖書館如期如質完成。

說明會上播放著輕柔的音樂，前來參與的鄉親人手一本書，現場彷彿一場溫馨的戶外閱讀會，並以「一本書，迎接太平新圖書館」為題與民眾一同迎接這個期待近40年的重要建設。

黃佳恬說，市立圖書館太平分館原位於太平三街，至今已有近40年歷史，館舍二樓為社團長期永久使用，一樓與地下室則為圖書館空間。但多年來空間不足、館藏書籍偏少與環境老舊，長期面臨館舍老舊漏水、空間狹小、停車不便，以及無障礙設施不足等問題。

經她持續關心、積極爭取，中央與市府共同投入1.8億元，將在九二一震災紀念公園對面「公18用地」（太平路與鵬儀路104巷口）興建全新場館，讓太平市民也能擁有一座五星級的閱讀空間。

黃佳恬說，太平人口持續成長，原有圖書館早已不敷使用，民眾多年來都期盼能有一座空間更寬敞、設備更完善的新圖書館。新太平圖書館是地上3層樓、樓地板面積達1980平方公尺的建築，規模約是舊館的3倍，並設置專屬停車空間。

未來也將導入RFID智慧管理、手機借書及自助借還書服務，同時規畫親子、兒童、青少年與樂齡閱讀區，結合在地景觀、節能防災及社區韌性機能，打造全齡共享的舒適閱讀環境。