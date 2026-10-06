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台中巨蛋編41億只花8.8億？綠批「執行率低」要求凍結明年9億預算

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨市議員陳俞融指出，台中巨蛋3年編41.2億，但目前實際支付僅8.7億，執行率僅2成1，明年卻又編9億元，質疑浮編，要求全數凍結。圖／陳俞融提供
民進黨市議員陳俞融指出，台中巨蛋3年編41.2億，但目前實際支付僅8.7億，執行率僅2成1，明年卻又編9億元，質疑浮編，要求全數凍結。圖／陳俞融提供

台中巨蛋目前工程進度18%，民進黨市議員陳俞融指出，台中巨蛋3年編41.2億，但目前實際支付僅8.7億，執行率僅2成1，明年卻又編9億元，質疑浮編，要求全數凍結，待保留款執行完畢再依實際進度解凍。中市府指出，明年預定進度會達到36%，明年增加的預算，依照工程進度可花得完。

台中市議會今審查交通地政、教育文化委員會預算，陳俞融指出，據運動局預算書，巨蛋興建工程的中程資本支出計畫概況表，台中巨蛋2022到2024年，3年編41億2758萬，但實際支付只有8億7754萬，僅執行率21.3%，還有32億5004 萬是保留款。盧市府2027年工程款又編9億元，比上年度暴增8億5000萬，質疑32億保留款還沒付完，再編9億根本花不掉。

陳俞融提到，這類浮編先前也有記載，巨蛋的規劃設計監造及專案管理費，2020年到2022年原編列共2億9265萬，但在2025年1月的歲出保留專案會議上，決議不保留1億2000萬元，中程計畫表上的數字也因此被調降成1億7265 萬。編了好幾年、用不掉、最後放棄，這就是前車之鑑。

「不反對台中蓋巨蛋，反對的是編了不花、讓錢躺在帳上。」陳俞融表示，市府沒有記取教訓，工程款執行率只有兩成，監造管理費卻先大幅加碼，盧市府在最後一本預算裡大筆加碼，帳單卻留給下一任。她主張2027年巨蛋工程款9億元全數凍結，待保留款執行完畢再依實際進度解凍。

運動局長游志祥表示，今年預算總數編列42億，實際預付數和實支數也達到42億，目前依照新工處代辦工程回報，巨蛋工程實際進度18%、明年預定進度會達到36%，保留款也已預付出去，明年增加的預算，依照工程進度可以花得完；明年監造費用上升，是因為進度進入高峰期，因此費用依照進度隨之調整。

台中 台中巨蛋 預算

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