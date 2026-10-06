彰化員林地政、戶政服務近20萬人 縣府自籌兩億元蓋綜合大樓更便民

彰化縣員林戶政事務所長期借用警察辦公大樓辦公，員林地政事務所建齡近50年，縣政府經過兩年規畫和自籌約兩億元，彰化縣員林地政、戶政事務所辦公廳舍新建工程今動土，預計明年完工，提供員林區約20萬名民眾舒適安全的洽公環境。

縣政府在地方稅務局員林分局旁空地，舉行員林地政、戶政事務所辦公廳舍新建工程動土典禮。縣長王惠美表示，員林地政事務所1978年興建，辦公廳舍耐震係數不足，縣政府自籌1億9600萬元另建新大樓，員林戶政搬離員林警分局，過來和員林地政事務所合署辦公；未來新大樓緊鄰地方稅務局、國稅局、衛生所、長照中心、活動中心，形成完善行政服務聚落。

縣議員張雪如代表員林區縣議員致詞指出，縣長王惠美執政績效卓著，彰化縣負債從三位數大幅下降到兩位數，又積極推展縣政建設，縣議會對縣政府因此預算一毛未刪，如數通過。

員林市代理市長賴致富表示，縣長王惠美從衛福大樓開始推動員林市行政區大改造，市公所感謝縣府團隊積極規畫和市代會支持預算，員林市西區12米道路徵收計畫、新生路20米拓寬及雨水下水道、南平西街雨水下水道與昌平街拓寬，都陸續進行規畫招標及相繼動工。

員林地政、戶政事務所辦公廳舍新大樓，基地面積約2100坪，預計2028年完工，一樓規畫作為員林戶政事務所，二至四樓作為員林地政事務所」。田中戶政事務所將搬到高鐵田中特定區，預定今年11月動工；溪湖戶政事務所新大樓涉及用地地目變更，若要在王惠美卸任前發包並動工，相關作業很「趕」。