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台中大甲大安環狀公車666路串聯海線生活圈 正式通車

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市666路「大甲—大安環狀公車」本月1日正式通車上路，台中市議員施志昌和台中市政府交通局等單位人員今天到場會勘路線運行狀況。圖／中市議員施志昌服務處提供
台中市666路「大甲—大安環狀公車」本月1日正式通車上路，台中市議員施志昌和台中市政府交通局等單位人員今天到場會勘路線運行狀況。圖／中市議員施志昌服務處提供

為提升台中海線地區交通便利性、打造高齡友善環境，台中市666路「大甲—大安環狀公車」本月1日正式通車上路，台中市議員施志昌今天和台中市府交通局股長陳勁安、大甲區文武里里長葉淑惠和在地民眾一起會勘路線運行狀況。

台中市議員施志昌表示，甲安埔偏鄉地區長期缺乏完善的轉運與環狀接駁機制。他長年於議會質詢爭取，結合市府長廊式轉運中心建置，終於推動666路環狀公車誕生。施志昌強調，666路線分為「左環」與「右環」，串聯大甲火車站、大甲郵局、第一市場、光田醫院等生活機能核心，並延伸至大安濱海樂園、媽祖園區等觀光景點。如同日本鄉村的環狀巴士，666路公車不僅兼具觀光功能，更一舉滿足在地長輩就醫、採買及學童上下學的需求，讓老少搭車更便捷。

台中市政府交通局股長陳勁安說明，666路公車由中鹿客運營運，全線配置2輛較新甲類低地板電動大客車，提供無障礙且舒適的搭乘體驗，方便長輩、推嬰兒車或輪椅族群上落車。路線規劃行經中山南路、興安路、大安港路等要道，每日平假日提供左環、右環各6班次（共12班次）服務。該路線全面適用台中市「雙十公車」市民限定優惠，亦納入「台中GO」觀光MaaS套票。

大甲區文武里長葉淑惠指出，文武里高齡人口達20%，感謝施志昌議員爭取666路公車，讓長輩無論是要前往媽祖園區或環保公園運動休閒，都多了便利的安全運具。庄美里里民王柏霖也分享，溫寮與庄美里一帶親原關係緊密，過去長輩出門多騎腳踏車或步行，較為辛勞且危險；現在有666路環狀線，長輩探親、買菜及學生通勤都提升便利性。

大甲 台中 公車

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