台中大甲大安環狀公車666路串聯海線生活圈 正式通車

為提升台中海線地區交通便利性、打造高齡友善環境，台中市666路「大甲—大安環狀公車」本月1日正式通車上路，台中市議員施志昌今天和台中市府交通局股長陳勁安、大甲區文武里里長葉淑惠和在地民眾一起會勘路線運行狀況。

台中市議員施志昌表示，甲安埔偏鄉地區長期缺乏完善的轉運與環狀接駁機制。他長年於議會質詢爭取，結合市府長廊式轉運中心建置，終於推動666路環狀公車誕生。施志昌強調，666路線分為「左環」與「右環」，串聯大甲火車站、大甲郵局、第一市場、光田醫院等生活機能核心，並延伸至大安濱海樂園、媽祖園區等觀光景點。如同日本鄉村的環狀巴士，666路公車不僅兼具觀光功能，更一舉滿足在地長輩就醫、採買及學童上下學的需求，讓老少搭車更便捷。

台中市政府交通局股長陳勁安說明，666路公車由中鹿客運營運，全線配置2輛較新甲類低地板電動大客車，提供無障礙且舒適的搭乘體驗，方便長輩、推嬰兒車或輪椅族群上落車。路線規劃行經中山南路、興安路、大安港路等要道，每日平假日提供左環、右環各6班次（共12班次）服務。該路線全面適用台中市「雙十公車」市民限定優惠，亦納入「台中GO」觀光MaaS套票。

大甲區文武里長葉淑惠指出，文武里高齡人口達20%，感謝施志昌議員爭取666路公車，讓長輩無論是要前往媽祖園區或環保公園運動休閒，都多了便利的安全運具。庄美里里民王柏霖也分享，溫寮與庄美里一帶親原關係緊密，過去長輩出門多騎腳踏車或步行，較為辛勞且危險；現在有666路環狀線，長輩探親、買菜及學生通勤都提升便利性。