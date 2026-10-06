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影／百年餅店老雪花齋第二代呂松吉 85歲擊鼓表演流暢盡興

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
高齡85歲的百年餅店老雪花齋第二代呂松吉，前天在卓蘭山上擊鼓表演。圖／呂松吉提供
高齡85歲的百年餅店老雪花齋第二代呂松吉，前天在卓蘭山上擊鼓表演。圖／呂松吉提供

高齡85歲的百年餅店老雪花齋第二代呂松吉，他是武林高手，也是擊鼓好手，他前天到卓蘭山上看到有鼓技癢，一時興起表演陣頭行進專用的行鼓，擊鼓時需有氣勢的鼓架，節奏明朗的鼓節，和無形神韻的鼓韻，一套擊鼓表演流暢、盡興。

呂松吉自小體弱多病，14歲接觸八段錦，意外拜人南少林俗派成為第8代掌門人，練就鷹虎拳和水月刀法等傳統武術，是活生生的武俠小說深藏不露高人，他很低調，武林高手卻不易被發現。

他說擊鼓也是自己的看家本領，他這次上山看到有鼓技癢，一時興起表演陣頭行進專用的行；呂松吉說，他年輕時曾參加台中縣的民俗技能比賽，共有27支隊伍參賽，他的鼓藝在當時比賽中「不小心」拿到第一名，至今記憶猶深。

呂松吉是武林高手，他表示，坊間武術版本很多，福建泉州「鎮國東禪少林寺」世稱南宗少林，建於唐朝，是南傳佛教屬「臨濟宗」具指標性的禪宗道場，因具反清意圖，清乾隆年間被朝廷剿滅焚毀，僧派已絕，功夫留俗派傳世，他們在台灣低調傳承，他是台灣忠義總館第3任館長，也是南宗林少俗派第8代掌門人，道場在台中石岡區，不對外公開。

高齡85歲的百年餅店老雪花齋第二代呂松吉，前天在卓蘭山上擊鼓表演。圖／呂松吉提供
高齡85歲的百年餅店老雪花齋第二代呂松吉，前天在卓蘭山上擊鼓表演。圖／呂松吉提供

高齡85歲的百年餅店老雪花齋第二代呂松吉，前天在卓蘭山上擊鼓表演。圖／呂松吉提供
高齡85歲的百年餅店老雪花齋第二代呂松吉，前天在卓蘭山上擊鼓表演。圖／呂松吉提供

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